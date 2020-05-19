Через два дня в Минске снова можно будет подавать документы на «шенген»: вот где

Источник материала: KYKY

Пандемия заставила визовые центры приостановить прием заявок на шенгенские визы, но вот уже в первый столичный центр возвращается жизнь.

Речь про визовый центр Италии в Минске. Он вночь начнет брать документы на все типы краткосрочных шенгенских виз (туризм, деловая виза и так далее) с 21 мая, то есть уже с этого четверга. Об этом сказано на сайте центра.

Визовые центры Польши в Минске, Бресте и Гродно возобновили прием документов с 11 мая, но это касается не всех. Заявления возьмут у тех, кто работает в Польше и у кого есть действующие разрешения на работу, декларации о назначении работы или справку о внесении заявки в реестр сезонных работ, обладатели польской карты, водители международного транспорта.

Напомним: на прошлой неделе Европарламент одобрил соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии между Евросоюзом и Беларусью. Теперь ждем, когда соглашения утвердят в Совете Евросоюза: после этого можно будет сказать, что Беларусь и ЕС (наконец!) закончили процедуру ратификации, работа над которой велась с 2014 года.

Соглашения вступят в силу в первый день второго месяца после обмена ратификационными нотами. Ожидалось, что это случится в июне, но сейчас уже ясно, что документ получит юридическую силу (а вместе с этим шенгенские визы для беларусов подешевеют до 35 евро) не раньше июля 2020-го.