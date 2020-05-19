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Через два дня в Минске снова можно будет подавать документы на «шенген»: вот где
19.05.2020 17:26 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Пандемия заставила визовые центры приостановить прием заявок на шенгенские визы, но вот уже в первый столичный центр возвращается жизнь.
Речь про визовый центр Италии в Минске. Он вночь начнет брать документы на все типы краткосрочных шенгенских виз (туризм, деловая виза и так далее) с 21 мая, то есть уже с этого четверга. Об этом
Визовые центры Польши в Минске, Бресте и Гродно
Напомним: на прошлой неделе Европарламент
Соглашения вступят в силу в первый день второго месяца после обмена ратификационными нотами. Ожидалось, что это случится в июне, но сейчас уже ясно, что документ получит юридическую силу (а вместе с этим шенгенские визы для беларусов подешевеют до 35 евро) не раньше июля 2020-го.
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