Вот такая вечеринка. Из-за коронавируса в Минске отменили все выпускные вечера

Источник материала: KYKY

В 2020 году выпускных вечеров в минских школах ждать не стоит. Об этом агентству «Минск-Новости» рассказали в столичном комитете по образованию. Виной всему эпидемия.

Как выяснилось сегодня, в Минске отказались от идеи проводить выпускные вечера: аттестаты ребятам вручат 10 июня в течение дня, во сколько – каждая школа решит сама. «Никаких вечерних торжественных мероприятий не планируется», – сказали представители комитета по образованию.

В этом году минские школы окончат больше 9,6 тысячи одиннадцатиклассников. Отменят ли выпускные вечера в других регионах Беларуси, информации пока нет.

Раньше из-за ситуации с коронавирусом власти перенесли основной этап вступительной кампании – централизованное тестирование. Как сложится судьба выпускных экзаменов в девятых и одиннадцатых классах, вопрос пока тоже открытый.

Фото обложки: @mi.svich.