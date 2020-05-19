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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Продовольственная безопасность под ударом Убивает не коронавирус, а голод, уверены представители ООН. По их словам, после пандемии мир ждет беспрецедентный дефицит продуктов питания. Серьезные хлебные и...

Убивает не коронавирус, а голод, уверены представители ООН. По их словам, после пандемии мир ждет беспрецедентный дефицит продуктов питания. Серьезные хлебные и рисовые бунты могут охватить десятки стран. И произойдет это в ближайшее время. Против голода и нищеты уже в эти дни выходят массово протестовать. В Сан-Паулу жители фавел бьют в пустые сковороды и кастрюли.В Сантьяго жители одного из беднейших районов блокировали улицы и нападали на полицейских. Из-за введения строгого карантина в столице Чили десятки тысяч человек лишились работы и доходов. Многие голодают.