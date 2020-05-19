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Изменение климата увеличивает риск активизации всевозможных видов вирусов и инфекций

19.05.2020 21:52 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Ученые предупреждают: изменение климата увеличивает риск активизации всевозможных видов вирусов и инфекций во многих регионах Европы. Коронавирус - проблема, но на континенте фиксируется все больше вспышек тропических заболеваний, которых раньше в регионе не было. Более теплый климат становится благоприятной средой для возникновения очагов лихорадок денге, чикигунья, Зика.
 
 
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Ученые предупреждают: изменение климата увеличивает риск активизации всевозможных видов вирусов и инфекций во многих регионах Европы. Коронавирус - проблема, но...
 
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