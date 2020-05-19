Владимир Базанов: «Если эпидемиологическая обстановка будет нормальной, то мы будем играть»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов рассказал о готовности продолжать чемпионат.

– Планируем играть. Если эпидемиологическая обстановка будет нормальной, то мы будем играть. Постоянно на связи с Минздравом, Минспорта. Практически перед каждым туром мониторим ситуацию. Если необходимо будет, мы сразу примем меры.

Непростая ситуация в . Там есть вопросы, подозрения. Пока ответов нет у многих футболистов, поэтому решением Бюро исполкома перенесли их игру 10-го тура со «Смолевичами» на более поздний срок. Остальные игры пройдут по плану.

Давно всех предупредили. Перед началом сезона знали, какая обстановка с COVID-19. В клубы были высланы рекомендации. Закупили антисептик, потому что его нигде не было. Закупили 500 литров и отдали во все клубы. Для того, чтобы начать нормально чемпионат. Закуплены градусники, для измерения температуры.

– Изначально было три варианта календаря, заточенные под Евро-2020. Какой сейчас путь у чемпионата Беларуси?

– Мы рассказать толком не можем. Как только будет заседание Исполкома УЕФА, когда они определят эти даты, тогда будем решать, куда передвигать, когда сборная будет играть. Мы пока не знаем.

Немцы начали играть. УЕФА требует, чтобы все чемпионаты были доиграны. Если не будут доиграны чемпионаты, возможно, в еврокубки не пустят.

Финал Кубка пройдет на стадионе «Динамо». С одной стороны, хорошо, что большая вместимость. Планируем проводить встречу со всеми мерами предосторожности. Антисептик, шахматная рассадка. 25% билетов будет продано, – сказал Базанов.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 19 мая – более 4,82 миллионов случаев. Более 1,79 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 318 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 31508 (+936 за сутки) случаев заражения коронавирусом. 10620 (+490) человек выздоровели и 175 умерли (+4 за сутки).

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