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В Премьер-лиге Англии 6 случаев коронавируса

20.05.2020 12:52 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Чемпионат Англии планируют возобновить в июне. Накануне здесь начались тренировки. При этом у шести представителей Премьер-лиги обнаружен коронавирус. Известно об ассистенте главного тренера Бернли Айане Воане и трех людях из Уотфорда (один футболист и два сотрудника). Вслед за капитаном "шершней” Троем Дини о бойкоте тренировок объявили еще несколько игроков команды.
 
 
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Чемпионат Англии планируют возобновить в июне. Накануне здесь начались тренировки. При этом у шести представителей Премьер-лиги обнаружен коронавирус. Известно...
 
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