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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кембриджский университет отменил все очные лекции до 2021 года Кембриджский университет стал первым в Британии, отменившим все очные лекции в будущем учебном году из-за коронавируса. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на...

Кембриджский университет стал первым в Британии, отменившим все очные лекции в будущем учебном году из-за коронавируса. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление учебного заведения.Как говорится в заявлении, лекции отменены из-за "возможной необходимости дальнейшего социального дистанцирования". Университет планирует проводить лекции в интернете, а также рассматривает возможность продолжить обучение в очном формате небольшими группами при соблюдении санитарных требований.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите