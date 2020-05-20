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Центризбирком зарегистрировал 15 кандидатов в президенты

20.05.2020 14:29 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

20 мая прошло завершающее заседание Центризбиркома, на котором были зарегистрированы инициативные группы по выдвижению на пост президента.

Всего на данный момент зарегистрировано 15 инициативных групп.

  1. Виктор Бабарико. Экс-глава «Белгазпромбанка».
  2. Валерий Цепкало. Создатель белорусского Парка высоких технологий (ПВТ).
  3. Александр Лукашенко. Действующий президент Республики Беларусь.
  4. Сергей Черечень. Председатель Белорусской социал-демократической Грамады, директор ООО «С58 Технолоджис».
  5. Ольга Ковалькова. Сопредседатель БХД, главный бухгалтер ЖСПК №791.
  6. Анна Канопацкая. Экс-депутат Палаты представителей, индивидуальный предприниматель.
  7. Андрей Дмитриев. Сопредседатель общественного объединения «Говори правду», экс-начальник избирательного штаба Некляева (2010) и Короткевич (2015).
  8. Светлана Тихановская. Жена блогера Сергея Тихановского, накануне освобожденного из изолятора за участие в пикетах.
  9. Юрий Губаревич. Глава движения «За свободу».
  10. Николай Козлов. Исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии.
  11. Юрий Канцевич. фермер
  12. Александр Таболич. Мастер перманентного макияжа и татуировки.
  13. Владимир Непомнящих. Пенсионер.
  14. Наталья Кисель.
  15. Олег Гайдукевич. Депутат Палаты представителей.

Ранее стало известно, что  БНФ и партия левых отказались участвовать в выборах, единого кандидата от оппозиции выдвинуть также не удалось.

С 21 мая по 19 июля инициативные группы будут собирать подписи в поддержку своих кандидатов.

С учетом эпидемиологической ситуации сборщики должны быть в медицинских масках и перчатках. Чтобы выдвинуться кандидатом в президенты, нужно не менее 100 тысяч подписей избирателей.

Параллельно в Беларуси продолжается формирование избирательных комиссий.

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ЦИК во вторник, 19 мая, зарегистрировал только одну инициативную группу - беспартийной минчанки Натальи Кисель, остальным 22-м отказали.

15 мая на заседании ЦИК было отказано блогеру Сергею Тихановскому, документы для регистрации его инициативной группы подавала жена на основании доверенности. 

В этот же день зарегистрировали инициативную группу блогера и фермера Юрия Ганцевича и члена ОГП Владимира Непомнящих. Не получили отказа и группы Александра Лукашенко и Олега Гайдукевича.

Президентская кампания-2020 в Беларуси пройдет под знаком пандемии: непонятно, как кандидаты будут гарантировать безопасность для членов своих команд и избирателей, неизвестно готовы ли избиратели вообще открывать двери или подходить к пикетам. Несмотря на это, уже ряд политиков, бизнесменов уже заявили о готовности идти в президенты.

Решение о проведении 9 августа в Беларуси выборов президента приняли на заседании 8 мая депутаты Палаты представителей. АЛукашенко несколько раз подчеркивал, что переноса выборов, несмотря на пандемию коронавируса, не будет.

«Тяжело сказать, будет ли интрига, но эти выборы будут более интересные, чем предыдущие», - сказал БДГ политолог Валерий Карбалевич.

 
 
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20 мая прошло завершающее заседание Центризбиркома, на котором были зарегистрированы инициативные группы по выдвижению на пост президента. Всего на данный момент...
 
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