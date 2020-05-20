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Центризбирком зарегистрировал 15 кандидатов в президенты
20.05.2020 14:29 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
20 мая прошло завершающее заседание Центризбиркома, на котором были зарегистрированы инициативные группы по выдвижению на пост президента.
Всего на данный момент зарегистрировано 15 инициативных групп.
Ранее стало известно, что БНФ и партия левых
С 21 мая по 19 июля инициативные группы будут собирать подписи в поддержку своих кандидатов.
С учетом эпидемиологической ситуации сборщики должны быть в медицинских масках и перчатках. Чтобы выдвинуться кандидатом в президенты, нужно не менее 100 тысяч подписей избирателей.
Параллельно в Беларуси продолжается формирование избирательных комиссий.
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В этот же день зарегистрировали инициативную группу блогера и фермера Юрия Ганцевича и члена ОГП Владимира Непомнящих. Не получили отказа и группы Александра Лукашенко и Олега Гайдукевича.
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«Тяжело сказать, будет ли интрига, но эти выборы будут более интересные, чем предыдущие», - сказал БДГ политолог Валерий Карбалевич.
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20 мая прошло завершающее заседание Центризбиркома, на котором были зарегистрированы инициативные группы по выдвижению на пост президента. Всего на данный момент...
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