В Китае и Мексике выпал «коронавирусный» град (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Китаю и Мексике досталось от града. Причём необычной формы. Льдины напоминают частицы COVID-19.

Град поспешили назвать «коронавирусным», а местные жители выкладывают фотографии в соцсети. Свидетели природного явления решили, что это знак свыше, который говорит людям о необходимости оставаться дома в режиме самоизоляции. Ученые же утверждают, что такой вид частиц льда является нормой.

По словам специалистов, град всегда имеет сферическую форму. Однако при сильных штормовых явлениях льдинки могут разбиваться и соединяться друг с другом. При этом они образуют похожую на коронавирус форму.

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