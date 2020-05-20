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В Китае и Мексике выпал «коронавирусный» град (ВИДЕО)

20.05.2020 14:15 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Китаю и Мексике досталось от града. Причём необычной формы. Льдины напоминают частицы COVID-19. 

Град поспешили назвать «коронавирусным», а местные жители выкладывают фотографии в соцсети. Свидетели природного явления решили, что это знак свыше, который говорит людям о необходимости оставаться дома в режиме самоизоляции. Ученые же утверждают, что такой вид частиц льда является нормой.

По словам специалистов, град всегда имеет сферическую форму. Однако при сильных штормовых явлениях льдинки могут разбиваться и соединяться друг с другом. При этом они образуют похожую на коронавирус форму. 

 

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Китаю и Мексике досталось от града. Причём необычной формы. Льдины напоминают частицы COVID-19.  Град поспешили назвать «коронавирусным», а местные жители...
 
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