«Белавиа» уже вернула вам деньги? Возможно, ждать придется до нового года

Источник материала: KYKY

Из-за пандемии коронавируса беларуская «Белавиа», как и многие мировые авиаперевозчики, отменила практически все рейсы. Естественно, люди потребовали вернуть им деньги за билеты, но многим до сих пор ничего не компенсировали. Наконец, «Белавиа» пояснила, как собирается возвращать «долги», об этом сообщает БелТА.

Оказывается, «Белавиа» может возвращать деньги за отмененные рейсы аж до 31 декабря 2020 года. Чтобы встать на «очередь» и получить компенсацию, авиаперевозчик рекомендует сразу же прислать заявление на возврат денег. «Заявление считается принятым в обработку только после ответа специалиста, далее необходимо ожидать зачисления средств», – говорят в авиакомпании. Собственно, специалисты авиаперевозчика обрабатывают все заявки и возвращают денежные средства в порядке очереди.

Также «Белавиа» просит не дублировать запрос на возврат денег за билет, мол, это не ускорит процесс. Ваше первое заявление в авиакомпании видели, не ответили на него оперативно «в связи с ажиотажем».

Список всех отмененных рейсов опубликован на официальном сайте авиаперевозчика.