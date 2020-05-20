|
США выделяют Беларуси $1,7 млн на борьбу с коронавирусом
20.05.2020 16:04 — Новости о Коронавирусе | Myfin
Источник материала: Myfin
Средства предназначены для финансирования подготовки лабораторий, активизации выявления случаев, усиления эпидемиологического надзора, пишет reform.by.
Средства были направлены через Агентство США по международному развитию и Госдепартамент.
Ранее Госдепартамент сообщал о выделении $1,3 млн.
Средства, предоставленные Беларуси, являются частью помощи, которую США предоставили 120 странам и международным организациям. С начала пандемии было выделено $900 млн.
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соединенные Штаты Америки выделили Беларуси $1,7 млн долларов на финансирование борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает Госдепартамент США.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)