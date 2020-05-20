США выделяют Беларуси $1,7 млн на борьбу с коронавирусом

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by Средства предназначены для финансирования подготовки лабораторий, активизации выявления случаев, усиления эпидемиологического надзора, пишет reform.by. Средства были направлены через Агентство США по международному развитию и Госдепартамент. Ранее Госдепартамент сообщал о выделении $1,3 млн. Средства, предоставленные Беларуси, являются частью помощи, которую США предоставили 120 странам и международным организациям. С начала пандемии было выделено $900 млн.

Источник: Myfin.by

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