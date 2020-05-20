Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел телефонный разговор с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковени. Беседа состоялась по инициативе ирландской стороны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

«Министры подчеркнули важность совместных усилий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Владимир Макей выразил благодарность ирландским благотворительным организациям, которые продолжают поддержку Беларуси по линии чернобыльского сотрудничества, уделяя особое внимание вопросам защиты от COVID-19 наиболее уязвимых категорий населения», — рассказали в МИД о подробностях разговора.

Главы внешнеполитических ведомств выразили удовлетворение позитивной динамикой развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества и обсудили пути его активизации. Стороны также рассмотрели тематику сотрудничества Беларуси и Ирландии в ООН и международных финансовых организациях.

По информации МИД, в 2019 году оборот товаров и услуг между странами вырос более чем в два раза по сравнению с 2018-м и составил $326,6 млн. При этом белорусский экспорт вырос в 2,2 раза и достиг $155,5 млн. Особый интерес для ирландских партнеров представляют услуги в сфере компьютерных, информационно-коммуникационных технологий, а также товары металлургической и химической промышленности, инновационная продукция.