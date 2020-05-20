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В Беларуси зарегистрированы 32 тысячи 426 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19

20.05.2020 15:40 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси выздоровели и выписаны 11 тысяч 415 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 32 тысячи 426 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено более 387 тысяч тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 179 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
 
 
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В Беларуси выздоровели и выписаны 11 тысяч 415 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 32 тысячи 426 человек с положительным тестом на...
 
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