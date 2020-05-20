Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси зарегистрированы 32 тысячи 426 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 В Беларуси выздоровели и выписаны 11 тысяч 415 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 32 тысячи 426 человек с положительным тестом на...

В Беларуси выздоровели и выписаны 11 тысяч 415 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 32 тысячи 426 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено более 387 тысяч тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 179 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.