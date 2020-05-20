ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Гончаренко о контракте: «Остаюсь в великом клубе с удовольствием. ЦСКА должен играть на победу в каждом матче»

20.05.2020 17:58 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился эмоциями от продления контракта с клубом до конца сезона-2020/21.

– Естественно, я уже привык к работе в ЦСКА. Очень комфортно и с руководством, и с игроками. Как говорится, от добра добра не ищут. С удовольствием остаюсь в таком великом клубе.

– Многие эксперты и болельщики обратили внимание на то, что ваш новый договор рассчитан только на один сезон. Трактуется это как то, что вам дают последний шанс.

– В моей практике были и более длительные контракты – 3-летний, например. Это в принципе ни на что не влияет.

Работаешь хорошо – остаешься. Работаешь плохо – уходишь, вне зависимости от срока соглашения. Здесь все просто.

– Как тогда относитесь к давлению с разных сторон? Мол, пусть Гончаренко докажет и возьмет золото или, как минимум, вновь попадет в Лигу чемпионов?

– В большой команде давление – вполне нормальное явление, стандартная ситуация. При такой армии болельщиков это естественно.

Если серия неудач как-то затягивается, то и пресс возрастает. К такому надо быть готовым. Ты должен уметь справляться с подобными вещами.

– Какие конкретные задачи стоят перед вами на этот и следующий сезоны?

– В ЦСКА такого нет, что на встрече с руководством тебе говорят про конкретное место. Все прекрасно понимают, что ЦСКА должен играть на победу в каждом матче и в каждом чемпионате.

– Но, согласитесь, в связи с непростой финансовой ситуацией по всей стране задача попадания в Лигу чемпионов становится гораздо актуальнее.

– Еще раз повторю. Руководство не говорит: «Ты должен занять вот это место». Априори ясно: нужно играть на победу в каждой встрече, – сказал тренер.

Гончаренко возглавил ЦСКА 12 декабря 2016 года. С тех пор команда под его руководством провела 129 матчей и одержала 65 побед.

С Гончаренко красно-синие завоевали Суперкубок России 2018 года и дошли до 1/4 финала Лиги Европы-2017/18.

Перед приостановкой сезона в связи с пандемией коронавируса ЦСКА занимал в Премьер-лиге пятое место.

Чтиво до старта РПЛ: полтора часа Гончаренко в гостях у C&C – текстом

В 2020 году брестское «Динамо» выиграет чемпионат и Кубок Беларуси – кэф 5.50!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился эмоциями от продления контракта с клубом до конца сезона-2020/21.
 
Новости дня
Новости
 
41% белорусов чувствует себя в безопасности при работе из дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

19.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
20.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика