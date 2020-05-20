Бали планируют открыть для туристов в октябре

Источник материала: БT

Об этом сообщает газета The Jakarta Post. В Министерстве туризма Индонезии заявили, что в случае улучшения эпидемической ситуации к октябрю, кроме Бали, могут быть открыты еще несколько курортных островов. Приезжающих туристов могут обязать сдавать тесты на коронавирус.Статистика: по последним данным, в Индонезии зарегистрировано 18 496 случаев заражения COVID-19, погибли 1 221 человек.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите