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Бали планируют открыть для туристов в октябре

20.05.2020 18:14 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Об этом сообщает газета The Jakarta Post. В Министерстве туризма Индонезии заявили, что в случае улучшения эпидемической ситуации к октябрю, кроме Бали, могут быть открыты еще несколько курортных островов. Приезжающих туристов могут обязать сдавать тесты на коронавирус.

Статистика: по последним данным, в Индонезии зарегистрировано 18 496 случаев заражения COVID-19, погибли 1 221 человек.

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Об этом сообщает газета The Jakarta Post. В Министерстве туризма Индонезии заявили, что в случае улучшения эпидемической ситуации к октябрю, кроме Бали, могут быть открыты...
 
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