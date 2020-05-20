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"Манчестер Юнайтед" вернулся к тренировкам
20.05.2020 19:39 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTИгроки "Манчестер Юнайтед" вышли из карантина и вернулись к командным тренировкам в небольших группах. Футболисты успешно прошли тестирование на коронавирус. Напомним, что многие команды АПЛ приступили к занятиям еще вчера. "Манчестер Юнайтед" установил строгие правила поведения спортсменов, включая запрет на пользование общей душевой. Об этом рассказал защитник Люк Шоу в своем блоге. Игроки обязаны соблюдать социальную дистанцию и приезжать на тренировочную базу уже в форме. Напомним, что последний раз команда тренировалась вместе 13 марта.
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Игроки "Манчестер Юнайтед" вышли из карантина и вернулись к командным тренировкам в небольших группах. Футболисты успешно прошли тестирование на коронавирус....
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