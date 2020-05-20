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Экстренный вызов: как работает белорусская «скорая» в условиях пандемии

20.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На передовой круглосуточно. В Беларуси около тысячи бригад скорой помощи. Многие врачи уже сами переболели коронавирусом и снова вышли на службу, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

На любой вызов медики выезжают «в защите»: в костюмах, масках и перчатках. Работники «скорой», как пограничники, принимают сейчас первый удар: не всегда знают, заражен человек или нет. Сначала люди реагировали на такую экипировку с опаской. Теперь привыкли.

Бригада скорой помощи сейчас приедет на вызов, даже если температура у взрослого человека чуть выше 37. Лучше перестраховаться. Смена Сергея и Алины длится 24 часа.

«Так и работаем, а что делать? Кому-то нужно делать эту работу. Друзья же не будут делать. Мы на это учились, мы знали, когда шли осознанно. Когда поступал, понимал, что и с пандемией придет время, буду работать, и со смертью, и после ДТП люди. Нужно взять себя в руки и не разводить слюни», – рассказали фельдшеры выездной бригады скорой медицинской помощи Сергей Гриб и Алина Такмовцева.

В оперативном отделе Городской станции минской скорой помощи телефон не умолкает. Сюда попадают минчане, когда набирают 103.

Заявки диспетчер распределяет по минским подстанциям. Многие сотрудники столичной «скорой» уже переболели коронавирусом. Главный врач – в их числе. Три недели провел в больнице, была температура, потерял обоняние. Особенно скучал по вкусу соленого огурца.

«Когда был в больнице, принесли завтрак или обед. На тарелке лежал соленый огурец. Я его ел и понимал, что где-то подсознательно чувствую его вкус. А реально вкуса я не чувствовал. Я понимал, что он должен быть очень вкусным, а этого не было», – рассказал главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Александр Жинко.

Государственные учреждения, бизнес и просто небезразличные люди помогают медикам со средствами индивидуальной защиты. Ведь чтобы спасти кому-то жизнь, они сами должны быть здоровы.

Медики, которые работают с коронавирусными больными, получают надбавки: от 120 до тысячи 600 долларов.



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На любой вызов медики выезжают «в защите»: в костюмах, масках и перчатках. Работники «скорой», как пограничники, принимают сейчас первый удар.
 
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