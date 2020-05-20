Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Болгарии с 22 мая разрешат групповые занятия спортом в помещении В Болгарии с 22 мая разрешат групповые занятия спортом в помещении. Кроме того, с 26 мая можно будет проводить также индивидуальные и групповые занятия спортом для...

В Болгарии с 22 мая разрешат групповые занятия спортом в помещении. Кроме того, с 26 мая можно будет проводить также индивидуальные и групповые занятия спортом для детей до 18 лет как в помещении, так и на открытом воздухе. Все спортивные мероприятия не должны носить соревновательный характер и должны проходить без публики.Статистика:Количество инфицированных новым коронавирусом в Болгарии выросло за последние сутки на 33 и достигло 2292. В общей сложности скончались 116 человек.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите