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В Болгарии с 22 мая разрешат групповые занятия спортом в помещении

20.05.2020 22:54 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В Болгарии с 22 мая разрешат групповые занятия спортом в помещении. Кроме того, с 26 мая можно будет проводить также индивидуальные и групповые занятия спортом для детей до 18 лет как в помещении, так и на открытом воздухе. Все спортивные мероприятия не должны носить соревновательный характер и должны проходить без публики. 

Статистика: 

Количество инфицированных новым коронавирусом в Болгарии выросло за последние сутки на 33 и достигло 2292. В общей сложности скончались 116 человек.

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В Болгарии с 22 мая разрешат групповые занятия спортом в помещении. Кроме того, с 26 мая можно будет проводить также индивидуальные и групповые занятия спортом для...
 
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