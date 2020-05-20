Источник материала: БT

ЕС перешагнул допустимый дефицит бюджета

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Последствия COVID-19 для мировой экономики Особенно Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ростом числа заражений коронавирусом в бедных странах с низким уровнем дохода населения. Тем...

Особенно Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ростом числа заражений коронавирусом в бедных странах с низким уровнем дохода населения. Тем временем "Группа двадцати" решила временно заморозить для 76 бедных государств мира выплату двусторонних кредитов на сумму около 20 миллиардов долларов. А ведь, как образно замечает Financial Times, "горючий материал для нового крупного долгового кризиса развивающихся рынков накапливался в течение многих лет". И сегодня развивающиеся страны уже задолжают 71 триллион долларов.А сегодня Еврокомиссия сообщила, что из-за расходов на борьбу с пандемией все страны ЕС, кроме Болгарии, ужев 3 % ВВП. Иными словами, бюджетные критерии Пакта стабильности и роста ЕС не выполняются. В нормальных условиях Европейская комиссия запустила бы процедуры устранения нарушений. Но пока Брюссель вынужден ждать стабилизации коронавирусной ситуации.