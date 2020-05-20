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Последствия COVID-19 для мировой экономики
20.05.2020 22:26 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTОсобенно Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ростом числа заражений коронавирусом в бедных странах с низким уровнем дохода населения. Тем временем "Группа двадцати" решила временно заморозить для 76 бедных государств мира выплату двусторонних кредитов на сумму около 20 миллиардов долларов. А ведь, как образно замечает Financial Times, "горючий материал для нового крупного долгового кризиса развивающихся рынков накапливался в течение многих лет". И сегодня развивающиеся страны уже задолжают 71 триллион долларов.
Рамин Толуи, экс-помощник министра финансов США, преподаватель Стэнфордского университета: "Это колоссальный вызов. Уход денег (с развивающихся рынков) сегодня более значительный и неожиданный, чем в 2008 году, экономический шок просто колоссальный, а путь к восстановлению более неопределенный, чем это было после предыдущего кризиса".
ЕС перешагнул допустимый дефицит бюджетаА сегодня Еврокомиссия сообщила, что из-за расходов на борьбу с пандемией все страны ЕС, кроме Болгарии, уже
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Особенно Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ростом числа заражений коронавирусом в бедных странах с низким уровнем дохода населения. Тем...
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