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Последствия COVID-19 для мировой экономики

20.05.2020 22:26 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Особенно Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ростом числа заражений коронавирусом в бедных странах с низким уровнем дохода населения. Тем временем "Группа двадцати" решила временно заморозить для 76 бедных государств мира выплату двусторонних кредитов на сумму около 20 миллиардов долларов. А ведь, как образно замечает Financial Times, "горючий материал для нового крупного долгового кризиса развивающихся рынков накапливался в течение многих лет". И сегодня развивающиеся страны уже задолжают 71 триллион долларов. 

Рамин Толуи, экс-помощник министра финансов США, преподаватель Стэнфордского университета: "Это колоссальный вызов. Уход денег (с развивающихся рынков) сегодня более значительный и неожиданный, чем в 2008 году, экономический шок просто колоссальный, а путь к восстановлению более неопределенный, чем это было после предыдущего кризиса".

ЕС перешагнул допустимый дефицит бюджета

А сегодня Еврокомиссия сообщила, что из-за расходов на борьбу с пандемией все страны ЕС, кроме Болгарии, уже превысили предельно допустимый в Евросоюзе бюджетный дефицит в 3 % ВВП. Иными словами, бюджетные критерии Пакта стабильности и роста ЕС не выполняются. В нормальных условиях Европейская комиссия запустила бы процедуры устранения нарушений. Но пока Брюссель вынужден ждать стабилизации коронавирусной ситуации.

 
 
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Особенно Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ростом числа заражений коронавирусом в бедных странах с низким уровнем дохода населения. Тем...
 
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