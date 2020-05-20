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В Бресте появилось саркастичное граффити про Минздрав в эпоху коронавируса
21.05.2020 06:36 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
В Бресте появилось саркастичное граффити про Минздрав,
Кто автор рисунка, неизвестно. Пояснений от художника насчет его работы тоже (пока) нигде не было. Однако, судя по всему, граффити ненавязчиво намекает на то, как ведомство подходит к информированию беларусов о ситуации с коронавирусом в стране. Если помните, Минздрав то превращал свои отчеты в ребусы, то днями не раскрывал, сколько в стране инфицированных, то
Похоже на то, что герои стрит-арта сидят на пресс-конференции. Минздрав регулярно (пару раз за одну неделю) устраивал стримы, называя это традиционной практикой. Там он отвечал на вопросы про COVID-19. Внезапно ведомство прекратило вести брифинги: последний прошел три недели назад.
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