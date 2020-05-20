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В Бресте появилось саркастичное граффити про Минздрав в эпоху коронавируса

21.05.2020 06:36 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Бресте появилось саркастичное граффити про Минздрав, заметил телеграм-канал «МКБ». В соцсетях пишут, что стрит-арт можно увидеть где-то на улице Интернациональной. Вот как это выглядит:

Кто автор рисунка, неизвестно. Пояснений от художника насчет его работы тоже (пока) нигде не было. Однако, судя по всему, граффити ненавязчиво намекает на то, как ведомство подходит к информированию беларусов о ситуации с коронавирусом в стране. Если помните, Минздрав то превращал свои отчеты в ребусы, то днями не раскрывал, сколько в стране инфицированных, то отказывался сообщать, сколько медиков погибло от инфекции, то говорил о плато в тот день, когда в Беларуси фиксировалось рекордное число заражений вирусом... В общем, дополнять список можно долго.

Похоже на то, что герои стрит-арта сидят на пресс-конференции. Минздрав регулярно (пару раз за одну неделю) устраивал стримы, называя это традиционной практикой. Там он отвечал на вопросы про COVID-19. Внезапно ведомство прекратило вести брифинги: последний прошел три недели назад.

Читайте по теме: Мы имеем право знать правду о коронавирусе в Беларуси. Чем меньше данных в СМИ, тем больше паники и фейков в соцсетях

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте появилось саркастичное граффити про Минздрав, заметил телеграм-канал «МКБ». В соцсетях пишут, что стрит-арт можно увидеть где-то на улице...
 
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