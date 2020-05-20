В Беларуси стартует сбор подписей в пользу кандидатов в президенты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выборы президента. Центризбирком Беларуси завершил регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов. Активисты смогут приступить к сбору подписей уже завтра, передает телеканал «МИР 24».

«Никогда в Беларуси не было подано столько заявок на регистрацию инициативных групп, как сейчас – 55. Зарегистрировано 15. Причем они разные, тут и бизнесмены, и политики традиционные, и представители политических партий, многие оппозиционных. Поэтому интерес к этой кампании даже на первом этапе был очень большой», – сказала председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь Лидия Ермошина.

Для регистрации каждому выдвиженцу нужна поддержка не менее ста тысяч избирателей. Сборщики подписей должны уложиться в срок до 19 июня включительно. Работать предстоит с учетом пандемии коронавируса, в медицинских масках и перчатках. Их отсутствие будет расцениваться как нарушение. Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.