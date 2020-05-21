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В Беларуси справились с коронавирусом 12 тысяч 57 пациентов
21.05.2020 13:18 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTЗарегистрированы 33 тысячи 371 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено более 400 тысяч тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 185 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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Зарегистрированы 33 тысячи 371 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено более 400 тысяч тестов. За весь период распространения инфекции на территории...
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