Врачам запретили бесплатно обедать. Открываются границы, но не для нас. Самое важное о COVID-19 в Беларуси к 21 мая

Источник материала: KYKY

К утру 21 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше 4,9 миллиона; погибли – 321,6 тысячи человек, а излечились – 1,67 миллиона. Эти данные получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

США: 1,52 миллиона эпизодов инфекции;

Россия: 299,9 тысячи;

Бразилия: 262,5 тысячи;

Британия: 250,1 тысячи;

Испания: 232 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 91,2 тысячи летальных исходов;

Британия: 35,4 тысячи;

Италия: 32,1 тысячи;

Франция: 28 тысяч;

Испания: 27,8 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Как в Беларуси:

По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 32426 случаев коронавируса. Излечились 11415 человек, скончались 179.

сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 32426 случаев коронавируса. Излечились 11415 человек, скончались 179. Главврач городской станции скорой помощи в Минске запретил сотрудникам в рабочее время заезжать в «МакДональдс» – сеть ресторанов, которая пару недель давала медработникам бесплатные обеды (в сутки воспользоваться предложением приезжали сотни машин «скорой»). Того, кто ослушается главврача, вычислят по GPS-трекеру, установленному в авто, и лишат надбавок. Заезд в «МакДональдс» будут расценивать как коррупцию и использование служебной машины в личных целях.

сотрудникам в рабочее время заезжать в «МакДональдс» – сеть ресторанов, которая пару недель давала медработникам бесплатные обеды (в сутки воспользоваться предложением приезжали сотни машин «скорой»). Того, кто ослушается главврача, вычислят по GPS-трекеру, установленному в авто, и лишат надбавок. Заезд в «МакДональдс» будут расценивать как коррупцию и использование служебной машины в личных целях. Украина открывает границы со всеми соседями (Польшей, Венгрией, Словакией и так далее), кроме России и Беларуси. Ранее Эстония закрыла аэропорты для полетов в восемь стран, в числе которых – наша.

границы со всеми соседями (Польшей, Венгрией, Словакией и так далее), кроме России и Беларуси. Ранее Эстония аэропорты для полетов в восемь стран, в числе которых – наша. Сперва выпускные вечера отменили в школах Минска, а теперь и по всей Беларуси .

в школах Минска, а теперь и по . Евросоюз не отказывается выделить Беларуси деньги в связи с кризисом, вызванным эпидемией, но есть условия . Минск должен договориться с Международным валютным фондом о программе быстрого финансирования (наша страна претендует на сумму в 900 миллионов долларов от МВФ, но переговоры об этом длятся с марта).

. Минск должен договориться с Международным валютным фондом о программе быстрого финансирования (наша страна претендует на сумму в 900 миллионов долларов от МВФ, но переговоры об этом длятся с марта). В Бобруйске медики подали коллективную жалобу (подписались 200 человек) Александру Лукашенко, потому что не получили обещанных президентом премий за работу с «ковидными» больными. БТ приехал снять об этом сюжет, но для интервью взял только двоих человек – тех, кому премии все-таки достались. Врачи возмутились и сорвали гостелеканалу съемку «красивой картинки». Журналисты БТ вынуждены были уйти.

США даст Беларусь 1,7 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом. Средства направят на финансирование лабораторий и усиления эпиднадзора. В сумме за последние 20 лет Штаты выделили нашей стране 300 миллионов долларов.

Это важно:

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19 , платформа « Имена », Красный Крест ; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Телеграм-чат « Приюти героя » ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Также для медработников есть служба психологической поддержки #ByCovid19 . Звонить по короткому номеру 7197 (для абонентов А1, звонок бесплатный). Для абонентов Life и МТС номер +375291948849.