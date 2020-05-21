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США выделили Беларуси $1,7 млн на борьбу с COVID-19
21.05.2020 11:26 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTТакая информация размещена на сайте Государственного департамента США. Финансовая помощь предназначена для сферы здравоохранения, в том числе для подготовки лабораторных систем, активизации выявления случаев заражения коронавирусом, усиления эпидемиологического надзора и других мероприятий.
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Такая информация размещена на сайте Государственного департамента США. Финансовая помощь предназначена для сферы здравоохранения, в том числе для подготовки...
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