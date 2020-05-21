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Рене Фазель: «К сожалению, не исключен вариант, что ЧМ-2021 пройдет без игроков из НХЛ»

21.05.2020 13:18 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал информацию о том, что новый сезон в НХЛ планируют начать в январе и это скажется на приезде игроков на ЧМ-2021, который пройдет в Минске и Риге.

– Ситуация пока складывается таким образом, что на следующем ЧМ не будет игроков из НХЛ.

– К сожалению, такой вариант не исключен. Но, основываясь на том, что сейчас планирует НХЛ, регулярный чемпионат должен завершиться к середине мая. Хоккей – зимний вид спорта. При этом финал Кубка Стэнли обычно проводится в июне. Если произойдет сдвиг на месяц, то — в июле. Даже не представляю, какой будет реакция болельщиков на хоккей в разгар лета. Хоть это и форс-мажор.

Еще позднее, в августе? Не знаю, не знаю… Пока все это лишь спекуляции. Никакой точной информации нет.

Мы со своей стороны на конгрессе ИИХФ, который пройдет 24 июня, предложим перенести начало следующего чемпионата мира с 7 мая на 21-е. Вне зависимости от текущей ситуации с коронавирусом такое решение можно принять.

Конечно, надо предварительно это обсудить с представителями Беларуси и Латвии, чтобы учесть возможность переноса бронирования гостиниц, изменения графика работы арен и так далее, – сказал Фазель.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал информацию о том, что новый сезон в НХЛ планируют начать в январе и это скажется на приезде игроков на ЧМ-2021, который...
 
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