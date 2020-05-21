Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Китае начал работу Народный политический консультативный совет Сегодня открыл свою ежегодную сессию главный политический консультативный орган Поднебесной. Заседание Народного политического консультативного совета Китая...

Сегодня открыл свою ежегодную сессию главный политический консультативный орган Поднебесной. Заседание Народного политического консультативного совета Китая началось за день до начала работы парламента. На совещании основными темами стали борьба с коронавирусом, утверждение нового Гражданского кодекса, и прогресс в искоренении нищеты. Важным вопросом стало преодоление экономических последствий пандемии. Ежегодные сессии ВСНП и НПКСК должны завершиться 27 мая.