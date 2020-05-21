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В Китае начал работу Народный политический консультативный совет
21.05.2020 12:51 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTСегодня открыл свою ежегодную сессию главный политический консультативный орган Поднебесной. Заседание Народного политического консультативного совета Китая началось за день до начала работы парламента. На совещании основными темами стали борьба с коронавирусом, утверждение нового Гражданского кодекса, и прогресс в искоренении нищеты. Важным вопросом стало преодоление экономических последствий пандемии. Ежегодные сессии ВСНП и НПКСК должны завершиться 27 мая.
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Сегодня открыл свою ежегодную сессию главный политический консультативный орган Поднебесной. Заседание Народного политического консультативного совета Китая...
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