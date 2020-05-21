Василий Уткин: «Лукашенко не запрещает матчи ЧБ? Не нужно путать человека, который вслепую нашел путь к успеху, с человеком, который выключил свет в комнате»

Источник материала: Tribuna.com

Известный российский комментатор Василий Уткин в эфире RTVI высказался на тему того, что в Беларуси не остановлен чемпионат Беларуси на фоне пандемии коронавируса.

– Значит ли это, что Александр Лукашенко молодец, который не запретил проводить футбольные матчи в Беларуси?

– Вот если бы нашелся человек, который был доказал Лукашенко, что это можно сделать с минимальным риском, не большим, чем для людей, находящихся на самоизоляции. Вот тогда бы это было сопоставимо. Не нужно путать человека, который вслепую нашел путь к успеху, с человеком, который выключил свет в комнате. Понимаете? Это разные вещи.

В чемпионате Беларуси по футболу играет достаточно большое количество русских футболистов. Я знаю, что очень многие не хотели бы играть, но поскольку чемпионат не остановлен, то они не могут просто отказаться, потому что тогда они потеряют заработок. И, скорее всего, еще будут оштрафованы. Я даже не готов обсуждать, что там никто не заболел. Понимаете, вопрос в том, что карантин не борется с эпидемией, карантин сохраняет систему здравоохранения. Если ее не беречь, если не считать заболевших, то тогда и проблемы не возникают. Ну болеют люди и болеют, ну мучаются и мучаются. Если вам все равно, то какая разница? Вот и все, – сказал Уткин.