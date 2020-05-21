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Греция избавляется от беженцев, отправляя их в Турцию
21.05.2020 17:46 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTГреция с помощью ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса, избавляется от беженцев, отправляя их в Турцию. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Отмечается, что полиция Греции под предлогом борьбы с COVID-19 насильно выдворяет беженцев на территорию Турции. По данным правозащитной организации "Border Violence Observation Network", с конца марта как минимум 250 беженцев заставили покинуть Грецию. В этот список вошли и те, кто уже подал документы на получение убежища.
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Греция с помощью ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса, избавляется от беженцев, отправляя их в Турцию. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Отмечается,...
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