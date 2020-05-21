Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Греция избавляется от беженцев, отправляя их в Турцию Греция с помощью ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса, избавляется от беженцев, отправляя их в Турцию. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Отмечается,...

Греция с помощью ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса, избавляется от беженцев, отправляя их в Турцию. Об этом сообщает The Wall Street Journal.Отмечается, что полиция Греции под предлогом борьбы с COVID-19 насильно выдворяет беженцев на территорию Турции. По данным правозащитной организации "Border Violence Observation Network", с конца марта как минимум 250 беженцев заставили покинуть Грецию. В этот список вошли и те, кто уже подал документы на получение убежища.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите