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Греция избавляется от беженцев, отправляя их в Турцию

21.05.2020 17:46 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Греция с помощью ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса, избавляется от беженцев, отправляя их в Турцию. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что полиция Греции под предлогом борьбы с COVID-19 насильно выдворяет беженцев на территорию Турции. По данным правозащитной организации "Border Violence Observation Network", с конца марта как минимум 250 беженцев заставили покинуть Грецию. В этот список вошли и те, кто уже подал документы на получение убежища.

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Греция с помощью ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса, избавляется от беженцев, отправляя их в Турцию. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Отмечается,...
 
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