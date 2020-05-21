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«Минск» возобновил тренировки. Вчера в ней принимало участие 7 человек
21.05.2020 17:16 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, «Минск» несколько дней назад возобновил тренировки. Во вчерашнем занятии принимало участие 7 человек.
Напомним, ранее были перенесены два матча с участием «Минска», в составе которого подозрения на коронавирус были у
Агент футболиста Максим Карагодин сообщил в начале неделе о том, что Чаговец может быть выписан из больницы.
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Как стало известно Tribuna.com, «Минск» несколько дней назад возобновил тренировки.
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