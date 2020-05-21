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«Минск» возобновил тренировки. Вчера в ней принимало участие 7 человек

21.05.2020 17:16 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно Tribuna.com, «Минск» несколько дней назад возобновил тренировки. Во вчерашнем занятии принимало участие 7 человек.

Напомним, ранее были перенесены два матча с участием «Минска», в составе которого подозрения на коронавирус были у Евгения Чаговца. О том, будет ли перенесен матч 11-го тура против «Слуцка», пока не сообщалось.

Агент футболиста Максим Карагодин сообщил в начале неделе о том, что Чаговец может быть выписан из больницы.

Коронавирус в белспорте хуже гонореи: говорить о нем дико неудобно. «Вышка» – очередной пример

Агент Чаговца: «Во вторник должны быть результаты теста – думаю, Женя уже будет выписываться из больницы»

 
Теги: Минск
 
 
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Как стало известно Tribuna.com, «Минск» несколько дней назад возобновил тренировки.
 
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