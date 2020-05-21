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Караник прокомментировал выплаты медикам и протест в Бобруйске

21.05.2020 17:26 — Новости о Коронавирусе | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Как сообщает БЕЛТА, министр в заявил в связи появившейся в ряде ресурсов информации, что якобы доплату медикам будут высчитывать поминутно: «Не исключено, что они перепутали с медицинскими работниками какой-то другой страны. Мы уже не раз давали эти разъяснения и я, посещая медучреждения, красные зоны, специально работникам задаю вопрос, получили ли они надбавки в том виде, как это предусмотрено указом. Начиная с санитарки и заканчивая заведующим отделения, еще никто не сказал, что заплатили меньше, чем положено по указу».

О разнице в доплатах

По мнению министра, основной вопрос, наверное, касается персонала скорой медицинской помощи либо диагностических служб, которые по долгу службы занимаются транспортировкой пациентов с коронавирусной инфекцией либо обследованием, функциональной, рентгенологической диагностикой.

«И здесь мы еще раз говорим о том, что если в течение смены медицинский персонал контактировал с пациентом с коронавирусной инфекцией, оплата идет за всю смену. То есть не за те минуты, полчаса или час, пока они занимались оказанием медицинской помощи. Если таких смен в течение месяца было более 30%, оплата идет за весь месяц - то есть полная оплата», - сказал Владимир Караник.

Министр считает это справедливым. «Те, кто действительно десять дежурств постоянно занимался оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и кто на одном дежурстве осуществил перевозку пациента… По-моему, несправедливо, что они получат абсолютно одинаковые доплаты. Здесь мы выполняем принцип социальной справедливости и жестко следуем указу президента. Все, кто контактировал с этими пациентами, получат доплату. Минимально - это смена. Максимально - за полный месяц работы», - сказал он.

При позже выявленном коронавирусе

Владимир Караник также дал разъяснения по ситуации, если изначально неясно, был ли инфицирован коронавирусом пациент, которому оказывали помощь.

«Бывает, мы везем просто с пневмонией и не знаем, что у пациента есть коронавирус. В конце месяца скорая помощь подает списки тех пациентов, к которым они выезжали на вызов либо осуществляли транспортировку. Кроме того, санитарные службы вместе с лечебниками сравнивают это со списками людей с зарегистрированной коронавирусной инфекцией. И если, например, 29-го числа месяца скорая помощь перевозила пациента с условно «чистой» пневмонией, а 2-го числа (следующего месяца. - Прим. БЕЛТА) анализ подтвердил наличие у пациента коронавирусной инфекции, соответственно, доплата пересчитывается и выплачивается дополнительно в следующем месяце».

«Все случаи оказания медицинской помощи пациентам данного профиля будут выявлены и оплачены», - заверил министр.

О горячей линии и арбитраже

Владимир Караник отметил, что совместно с отраслевым профсоюзом Минздравом создана горячая линия в каждом регионе.

«Если кто-то считает, что его права ущемили, он может обратиться либо в профсоюз, либо к администрации своего учреждения, либо в управление здравоохранения области, либо напрямую в Минздрав. Это внимательно будет изучено. Или будут даны разъяснения, или будет осуществлена доплата», - сказал министр.

Министр также, в частности, сообщил о ситуации с надбавками медикам на станции скорой медицинской помощи в Бобруйске, которая освещалась в ряде СМИ: «Из 290 работников, включая водителей, фельдшеров, врачей, доплаты за апрель получили 118 человек - те, кто действительно оказывал помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Там нарушений в доплатах выявлено не было».

Если же будут выявляться нарушения, то они будут рассмотрены. Для этого есть установленный законом арбитраж и механизм получения доплат, добавил Владимир Караник. Он заверил, что «если права медицинских работников нарушены, они будут восстановлены».

Источник: Myfin.by
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Теги: Минск
 
 
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Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник 21 мая прокомментировал ситуацию с выплатами медикам надбавок за работу с пациентами в условиях коронавируса.
 
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