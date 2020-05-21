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Караник прокомментировал выплаты медикам и протест в Бобруйске
21.05.2020 17:26 — Новости о Коронавирусе | Myfin
Источник материала: Myfin
Как сообщает БЕЛТА, министр в заявил в связи появившейся в ряде ресурсов информации, что якобы доплату медикам будут высчитывать поминутно: «Не исключено, что они перепутали с медицинскими работниками какой-то другой страны. Мы уже не раз давали эти разъяснения и я, посещая медучреждения, красные зоны, специально работникам задаю вопрос, получили ли они надбавки в том виде, как это предусмотрено указом. Начиная с санитарки и заканчивая заведующим отделения, еще никто не сказал, что заплатили меньше, чем положено по указу».
О разнице в доплатах
По мнению министра, основной вопрос, наверное, касается персонала скорой медицинской помощи либо диагностических служб, которые по долгу службы занимаются транспортировкой пациентов с коронавирусной инфекцией либо обследованием, функциональной, рентгенологической диагностикой.
При позже выявленном коронавирусе
Владимир Караник также дал разъяснения по ситуации, если изначально неясно, был ли инфицирован коронавирусом пациент, которому оказывали помощь.
«Бывает, мы везем просто с пневмонией и не знаем, что у пациента есть коронавирус. В конце месяца скорая помощь подает списки тех пациентов, к которым они выезжали на вызов либо осуществляли транспортировку. Кроме того, санитарные службы вместе с лечебниками сравнивают это со списками людей с зарегистрированной коронавирусной инфекцией. И если, например, 29-го числа месяца скорая помощь перевозила пациента с условно «чистой» пневмонией, а 2-го числа (следующего месяца. - Прим. БЕЛТА) анализ подтвердил наличие у пациента коронавирусной инфекции, соответственно, доплата пересчитывается и выплачивается дополнительно в следующем месяце».
«Все случаи оказания медицинской помощи пациентам данного профиля будут выявлены и оплачены», - заверил министр.
О горячей линии и арбитраже
Владимир Караник отметил, что совместно с отраслевым профсоюзом Минздравом создана горячая линия в каждом регионе.
«Если кто-то считает, что его права ущемили, он может обратиться либо в профсоюз, либо к администрации своего учреждения, либо в управление здравоохранения области, либо напрямую в Минздрав. Это внимательно будет изучено. Или будут даны разъяснения, или будет осуществлена доплата», - сказал министр.
Если же будут выявляться нарушения, то они будут рассмотрены. Для этого есть установленный законом арбитраж и механизм получения доплат, добавил Владимир Караник. Он заверил, что «если права медицинских работников нарушены, они будут восстановлены».
Источник: Myfin.by
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Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник 21 мая прокомментировал ситуацию с выплатами медикам надбавок за работу с пациентами в условиях коронавируса.
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