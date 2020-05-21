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Жировичский монастырь в Беларуси получил отлитые в России колокола

21.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный монастырь в Гродненской области Беларуси прибыли 12 колоколов. Вес самого большого из них – 4200 кг, сообщает телеканал «МИР 24». Колокола были отлиты на воронежском «Колокололитейном Заводе Анисимова».

Вместе с колоколами в обитель прибыли временная звонница и будущая колокольня. Все это – дар России к 500-летию основания обители и 550-летию со дня обретения иконы Жировичской Божией Матери.

На большом колоколе отлиты слова: «Попечением Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко».

Торжества в Жировичах были запланированы на 20 мая, но в связи с пандемией коронавируса перенесены на более поздний срок.



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В обитель доставлены 12 колоколов, вес самого их них – 4200 кг. В этом году монастырь отмечает 500-летие.
 
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