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Жировичский монастырь в Беларуси получил отлитые в России колокола
21.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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Вместе с колоколами в обитель прибыли временная звонница и будущая колокольня. Все это – дар России к 500-летию основания обители и
На большом колоколе отлиты слова: «Попечением Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко».
Торжества в Жировичах были запланированы на 20 мая, но в связи с пандемией коронавируса перенесены на более поздний срок.
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В обитель доставлены 12 колоколов, вес самого их них – 4200 кг. В этом году монастырь отмечает 500-летие.
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