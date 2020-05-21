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Юрий Пунтус: «Если бы тесты Хачатуряна и Бордачева были готовы, была бы большая вероятность, что они приехали бы в Гродно. То, что я читаю сегодня, коробит»

21.05.2020 19:30 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус прокомментировал ситуацию с коронавирусом в команде.

- Ходят разные слухи. Ряд игроков отсутствует. Как это прокомментируете?

– Ряд игроков, которые не участвовали в прошлой игре с «Городеей», — это Хачатурян и Бордачев. Мне не очень хочется говорить не о футболе, но сегодня мы живем так, как живем, и не только мы. Я считаю, что мы самая законопослушная и дисциплинированная команда, которая живет по правилам. Вы знаете, что мы были на карантине, благо у нас есть такие условия проживания. Ребята находились на карантине, каждый день доктора смотрят за нашим здоровьем. Ложимся и встаем с этим, соответственно психологически нормально себя чувствуем. Перед каждым матчем сдаем экспресс-тесты.

Мы сдали экспресс-тесты вчера перед выездом в Гродно. После экспресс-тестов нам рекомендовали, можете мне поверить, я никогда не вру, не загораживаю тут и не выгораживаю… Сегодня просто, чтобы не рисковать, нам посоветовали все-таки Хачатуряну и Бордачеву сделать анализ, который, забыл как он называется...

- На антитела?

– Да. Если бы была возможность, чтобы тесты были готовы, например, в час, была бы большая вероятность, что они бы приехали. Мы все выполняем и не рискуем ребятами. Вот и все. То, что я читаю сегодня, коробит, — сказал Пунтус в эфире канала «Беларусь 5».

Ранее сообщалось, что у Владимира Бушмы и Михаила Афанасьева положительные тесты на коронавирус. Также диагноз подтвержден у двух тренеров команды. Подозрения на COVID-19 у Максима Бордачева и Андрея Хачатуряна.

 
Теги: Гродно
 
 
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