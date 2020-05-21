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"Тбилисобе" в Минске быть! Фестиваль перенесен на осень

22.05.2020 06:30 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Об этом сообщил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Республике Беларусь Валерий Кварацхелия сегодня во время онлайн-конференции, организованной Национальным пресс-центром.

Валерий Кварацхелия сказал, что пандемия коронавируса скорректировала планы проведения полюбившегося минчанам грузинского праздника. Тем не менее, посол уверен, что программа предстоящей "Тбилисобы" будет не менее насыщенной, чем в предыдущие годы, когда приезжало много коллективов из Грузии.

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Об этом сообщил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Республике Беларусь Валерий Кварацхелия сегодня во время онлайн-конференции,...
 
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