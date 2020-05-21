|
Число желающих сдать плазму и помочь пациентам с коронавирусом увеличивается с каждым днем
21.05.2020 21:02 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTПеред процедурой сдачи плазмы все доноры проходят тщательный медосмотр. Сначала в поликлинике, потом на станции переливания крови. Здесь уточняют наличие противопоказаний, тут же проводят обязательный анализ крови. Все строго с соблюдением всех мер предосторожности в период эпидемии. Первый забор крови в Витебске провели 21 апреля. Тогда плазму сдали три донора, 5 мая - пятеро. И вот самая большая группа - 12 человек.
Алла Плиш, заведующая отделом Витебской областной станции переливания крови: "Число желающих увеличивается с каждым днем, потому что все больше человек выздоравливает. Нужно сказать, что люди очень активно откликаются на нашу просьбу сдать плазму. Однако так как допускаются только те, кто полностью выздоровел, мы просим немного подождать, чтобы донорство для них было полностью безопасно".
У витебчанина Александра Запьянцева болезнь протекала сложно. Месяц понадобился на то, чтобы перебороть коронавирусную инфекцию. Как только выздоровел, сразу решил сдать кровь на плазму. Помочь тяжелобольным пациентам бывший медик и почетный донор считает своим долгом. Решение личное и осознанное.
Александр Запьянцев, донор плазмы: "Это гражданский долг каждого человека. Я уже являюсь дважды почетным донором, считаю своей обязанностью оказать посильную помощь тем людям, которые находятся в сложной ситуации".
Алла Плиш, заведующая отделом Витебской областной станции переливания крови: "Плазма одного донора делится на три части. Один человек может помочь троим пациентам сразу. Необходимо использовать абсолютно любую возможность, чтобы спасти жизнь каждому человеку".
Медики обращаются ко всем выздоровевшим с призывом стать донором и помочь врачам спасти тех, кто тяжело переносит заболевание. На станции переливания крови планируют создать еще несколько групп доноров плазмы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перед процедурой сдачи плазмы все доноры проходят тщательный медосмотр. Сначала в поликлинике, потом на станции переливания крови. Здесь уточняют наличие...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)