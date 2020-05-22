В Пинске начал работать новый компьютерный томограф

Источник материала: Пинский Вестник

Исследования с его помощью пациенты могут пройти в поликлинике межрайонного онкологического диспансера по улице Коржа.

Министерство здраво

охранения Республи

ки Беларусь закупи

ло семь новых компьютер

ных рентгеновских спираль

ных томографов TSX-036A

фирмы Canon Medical Systems

Corporation. Один из них по

ступил в Пинск. Кстати, стоит

он свыше 882 тысяч рублей.

Чем новый «японец» отлича

ется от предыдущих?



Как рассказал инженер по

обслуживанию аппаратов лу

чевой терапии службы ради

ационной безопасности меж

районного онкологическо

го диспансера Андрей КОХ

НЮК, он уже 80-срезовый, а

не 32-срезовый, у него гораз

до выше разрешающая спо

собность. Что это дает? Говоря

простым языком, теперь за бо

лее короткий промежуток вре

мени можно получать «картин

ку» исследуемой зоны значи

тельно лучшего качества, при

чем, что крайне важно, с мень

шей лучевой нагрузкой.



Установкой, настройкой,

контролем за основными па

раметрами, обучением зани

малась инженерно-сервисная

группа фирмы «Спектрис». В

формате телемоста апплика

тор Роберт Харисон консуль

тировал пинских медиков,

учитывал их пожелания и за

мечания, что называется, по

ходу дела дистанционно вно

сил изменения и корректи

ровки. Кстати, в октябре ми

нувшего года во время посе

щения РНПЦ онкологии и ме

дицинской радиологии имени

Н.Н.Александрова Президент

Республики Беларусь сказал:

«Надо так сделать, чтобы наш

врач был оснащен, как зару

бежный». Как видим, его по

ручение выполняется.

В каком режиме будет ра

ботать компьютерный томо

граф, сколько ежедневно в

среднем планируется обсле

довать пациентов?



С этими вопросами мы обратились

к главному врачу центральной по

ликлиники Игорю КИКТЕНКО. Он

пояснил, что в рабочие дни с 8.00

до 20.00 предусмотрен прием 32-

35 пациентов, в субботу с 8.00 до

14.00 на платной основе — порядка

16. Понятно, что благодаря включе

нию в работу нового компьютерно

го томографа улучшится качество

обслуживания пинчан и жителей

близлежащих районов, значительно

быстрее будет двигаться очередь на

обследование с его помощью. К сло

ву, по жизненным показаниям ис

следование проводится незамедли

тельно. Для диагностики онкологи

ческих заболеваний, а новый томо

граф позволяет выявлять даже мел

кие очаги, очереди нужно ждать от

одного до десяти дней.



Пользуясь случаем, не могли не

поинтересоваться у главного врача

эпидемиологической ситуацией, ко

торая складывается в регионе в свя

зи с коронавирусной инфекцией.

Игорь Юрьевич сообщил, что си

туация контролируемая. Разверну

то достаточное количество коек для

оказания медицинской помощи па

циентам с пневмонией, вызванной

вирусом COVID-19, в частности, как

уже сообщалось ранее, перепрофи

лирован коечный фонд централь

ной больницы, филиалов «Больни

ца «Молотковичи» и «Межрайонный

кожно-венерологический диспан

сер». Отделения УЗ «Пинская цен

тральная больница» также разделе

ны для оказания медицинской по

мощи (хирургической, неврологиче

ской, кардиологической и т.д.) паци

ентам с коронавирусной инфекцией

и пациентам без ее признаков. А с 15

мая для лечения пациентов с пнев

мониями перепрофилирован гине

кологический корпус межрайонно

го родильного дома. Что касается

аппаратов искусственной вентиля

ции легких, то из 23 задействованы

семь. В случае изменения эпидеми

ологической ситуации оперативный

план мероприятий по предупреж

дению COVID-19 корректируется,

к оказанию помощи привлекаются

любые стационарные учреждения.



Наталья КИРКОВЕЦ