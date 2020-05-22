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В Пинске начал работать новый компьютерный томограф
22.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> Исследования с его помощью пациенты могут пройти в поликлинике межрайонного онкологического диспансера по улице Коржа.
Министерство здравоохранения Республики Беларусь закупило семь новых компьютерных рентгеновских спиральных томографов TSX-036A фирмы Canon Medical Systems Corporation. Один из них поступил в Пинск. Кстати, стоит он свыше 882 тысяч рублей. Чем новый «японец» отличается от предыдущих?
Как рассказал инженер по обслуживанию аппаратов лучевой терапии службы радиационной безопасности межрайонного онкологического диспансера Андрей КОХНЮК, он уже 80-срезовый, а не 32-срезовый, у него гораздо выше разрешающая способность. Что это дает? Говоря простым языком, теперь за более короткий промежуток времени можно получать «картинку» исследуемой зоны значительно лучшего качества, причем, что крайне важно, с меньшей лучевой нагрузкой.
Установкой, настройкой, контролем за основными параметрами, обучением занималась инженерно-сервисная группа фирмы «Спектрис». В формате телемоста аппликатор Роберт Харисон консультировал пинских медиков, учитывал их пожелания и замечания, что называется, по ходу дела дистанционно вносил изменения и корректировки. Кстати, в октябре минувшего года во время посещения РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Президент Республики Беларусь сказал: «Надо так сделать, чтобы наш врач был оснащен, как зарубежный». Как видим, его поручение выполняется. В каком режиме будет работать компьютерный томограф, сколько ежедневно в среднем планируется обследовать пациентов?
С этими вопросами мы обратились к главному врачу центральной поликлиники Игорю КИКТЕНКО. Он пояснил, что в рабочие дни с 8.00
до 20.00 предусмотрен прием 32-35 пациентов, в субботу с 8.00 до 14.00 на платной основе — порядка 16. Понятно, что благодаря включению в работу нового компьютерного томографа улучшится качество обслуживания пинчан и жителей близлежащих районов, значительно быстрее будет двигаться очередь на обследование с его помощью. К слову, по жизненным показаниям исследование проводится незамедлительно. Для диагностики онкологических заболеваний, а новый томограф позволяет выявлять даже мелкие очаги, очереди нужно ждать от одного до десяти дней.
Пользуясь случаем, не могли не поинтересоваться у главного врача эпидемиологической ситуацией, которая складывается в регионе в связи с коронавирусной инфекцией. Игорь Юрьевич сообщил, что ситуация контролируемая. Развернуто достаточное количество коек для
оказания медицинской помощи пациентам с пневмонией, вызванной вирусом COVID-19, в частности, как уже сообщалось ранее, перепрофилирован коечный фонд центральной больницы, филиалов «Больница «Молотковичи» и «Межрайонный кожно-венерологический диспансер». Отделения УЗ «Пинская центральная больница» также разделены для оказания медицинской помощи (хирургической, неврологической, кардиологической и т.д.) пациентам с коронавирусной инфекцией и пациентам без ее признаков. А с 15
мая для лечения пациентов с пневмониями перепрофилирован гинекологический корпус межрайонного родильного дома. Что касается аппаратов искусственной вентиляции легких, то из 23 задействованы семь. В случае изменения эпидемиологической ситуации оперативный план мероприятий по предупреждению COVID-19 корректируется, к оказанию помощи привлекаются любые стационарные учреждения.
Наталья КИРКОВЕЦ
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Исследования с его помощью пациенты могут пройти в поликлинике межрайонного онкологического диспансера по улице Коржа. Министерство здравоохранения...
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