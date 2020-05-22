Гандболистка сборной Беларуси Коновал: «Пандемия? Смотрю на людей в городе и понимаю, что они расслабились. Уже меньше народу носит маски»

Источник материала: Tribuna.com

Гандболистка сборной Беларуси Мария Коновал в интервью « Прессболу » порассуждала о пандемии коронавируса.

– Что скажешь по поводу пандемии?

– Когда отменили сбор национальной команды, думали, что закроют и чемпионат. Но мы очень хотели сыграть два оставшихся матча с , потому что был шанс его достать. Не знаю, какие настроения царили в стане соперниц, думаю, многие были не против прекращения чемпионата. Но мне понравилась позиция Иры Дроновой, которая сказала, что в таком случае у них были бы совсем другие ощущения от победы.

О пандемии. Одна девочка схватила было насморк, тут же звонок из федерации: «Что у вас там?» То есть рука на пульсе. Но мы все меры принимали. С тренировки – домой. Зал под замком. Чужие там не появляются, вход только по пропускам. Антисептики после тренировки. Маски. Ручки нигде не трогаем, даже в лифт заходим только тогда, когда в нем никого нет.

Но мы – ладно, а я смотрю на людей в городе и понимаю, что они расслабились. Уже меньше народу носит маски, в маршрутки люди снова набиваются, да и в метро их стало ездить намного больше, – сказала Коновал.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 22 мая – более 5,01 миллионов случаев. Более 1,9 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 328 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 33371 (+945 за сутки) случаев заражения коронавирусом. 12057 (+642) человек выздоровели и 185 умерли (+6 за сутки).

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