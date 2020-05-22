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Ла Лига возобновится 12 июня матчем «Севилья» – «Бетис» (Cadena COPE)

22.05.2020 11:42 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стало известно, каким матчем возобновится чемпионат Испании, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса.

Рестарт Ла Лиги состоится 12 июня, в пятницу. В рамках 28-го тура «Севилья» сразится в андалузском дерби с «Бетисом», сообщает Sport.es со ссылкой на радиостанцию Cadena COPE.

Полный календарь оставшихся матчей Примеры станет известен 28 мая.

 
 
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Стало известно, каким матчем возобновится чемпионат Испании, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса.
 
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