|
Ла Лига возобновится 12 июня матчем «Севилья» – «Бетис» (Cadena COPE)
22.05.2020 11:42 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стало известно, каким матчем возобновится чемпионат
Рестарт Ла Лиги состоится 12 июня, в пятницу. В рамках 28-го тура
Полный календарь оставшихся матчей Примеры станет известен 28 мая.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало известно, каким матчем возобновится чемпионат Испании, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)