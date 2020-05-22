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Каршакевич о Лукашенко: «Слухи разные ходят у народа. Про то, что карантин не ввел. Зачем нам, типа, такой президент? Но это слова с улицы. Шел домой, и три соседки стояли и рассуждали»

22.05.2020 10:28 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский тренер Александр Каршакевич порассуждал о предвыборной кампании в стране.

– Следите за предвыборной кампанией?

– Так. Чуть-чуть начал в самом начале. Просто дел много. Некогда.

– Может, есть кандидат, которому симпатизируете?

– У нас один кандидат.

– И вы ему симпатизируете?

– Да (смеется – Tribuna.com).

– Знаете что-нибудь о Бабарико и Цепкало? Сейчас они набирают популярность…

– Ну, вот про Бабарико читал немножко. Но пока еще непонятно: что он хочет и какие у него задачи. Про Цепкало не слышал.

– А какие задачи могут быть у Бабарико?

– Если он кандидат в президенты, значит, у него есть какая-то программа: как лучше жить людям, какое-то свое видение. Я конкретно еще ничего не знаю, программу не читал.

– А есть вообще у кого-нибудь шансы победить Александра Лукашенко на выборах?

– Как я всегда говорю: шансы у всех есть. Все зависит от человека... Какой он: популярный или непопулярный. Александр Григорьевич уже сколько сроков – и за него голосовали все время. Думаю, наверное, и в этом году точно также будет. Мне так кажется, хотя слухи разные ходят у народа.

– А какие вы слухи слышали? О чем говорят?

– Даже по поводу этого карантина. В смысле, что карантин не ввел. Зачем нам, типа, такой президент. Но это слова с улицы, будем так говорить. Это я шел домой, и три женщины, соседки по подъезду, стояли и рассуждали.

– Правильно ли тогда, в такой ситуации, проводить выборы?

– Сложный вопрос. Конечно, по большому счету, наверное, не стоит, потому что... Хотя скопления народа я никогда не видел, когда голосуют в школах. Здесь сложный вопрос. Конечно, ситуация очень тяжелая во всем мире, поэтому я не могу судить: нужно проводить или не нужно – это решает руководство, сами понимаете.

– Сами пойдете?

– Да. Пойду, конечно. Я каждый раз хожу.

– Будете за Александра Григорьевича голосовать?

– А это я не скажу. Нельзя говорить. Это тайное голосование, – сказал Каршакевич.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 22 мая – более 5,01 миллионов случаев. Более 1,9 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 328 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 33371 (+945 за сутки) случаев заражения коронавирусом. 12057 (+642) человек выздоровели и 185 умерли (+6 за сутки).

 
 
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