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Чего ждать от Лукашенко и его конкурентов на этих выборах? Объясняем за 5 минут
22.05.2020 10:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пандемия коронавируса, резкий спад экономики, протестная активность по всей стране, номенклатурные кандидаты делают президентскую кампанию — 2020 интереснее, чем многие ожидали. Как себя поведет власть и те, кто бросил ей вызов? Пробуем разбираться в очередном выпуске «
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Президентская кампания 2020 года проходит в беспрецедентных условиях и с необычным набором участников. Как себя поведет власть и те, кто бросил ей вызов? Пробуем...
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