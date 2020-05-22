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Болгария открыла границы для всех граждан стран ЕС и Шенгенской зоны

22.05.2020 11:42 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Теперь при условии двухнедельного карантина в страну может въехать любой житель европейской страны. Более того, если его пребывание в стране не будет превышать семи дней, карантин не потребуется вообще. Фактически речь идет о возобновлении международного туризма, пусть и в краткосрочных рамках. По последним данным, в Болгарии зарегистрирован 2 331 случай коронавируса, выздоровели 727 человек, скончались 120.

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Теперь при условии двухнедельного карантина в страну может въехать любой житель европейской страны. Более того, если его пребывание в стране не будет превышать...
 
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