Болгария открыла границы для всех граждан стран ЕС и Шенгенской зоны

Источник материала: БT

Теперь при условии двухнедельного карантина в страну может въехать любой житель европейской страны. Более того, если его пребывание в стране не будет превышать семи дней, карантин не потребуется вообще. Фактически речь идет о возобновлении международного туризма, пусть и в краткосрочных рамках. По последним данным, в Болгарии зарегистрирован 2 331 случай коронавируса, выздоровели 727 человек, скончались 120.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите