|
Болгария открыла границы для всех граждан стран ЕС и Шенгенской зоны
22.05.2020 11:42 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTТеперь при условии двухнедельного карантина в страну может въехать любой житель европейской страны. Более того, если его пребывание в стране не будет превышать семи дней, карантин не потребуется вообще. Фактически речь идет о возобновлении международного туризма, пусть и в краткосрочных рамках. По последним данным, в Болгарии зарегистрирован 2 331 случай коронавируса, выздоровели 727 человек, скончались 120.
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь при условии двухнедельного карантина в страну может въехать любой житель европейской страны. Более того, если его пребывание в стране не будет превышать...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)