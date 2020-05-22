Залевский об активности рекламодателей во время пандемии: «Сейчас мы находимся в положении, когда можем выбирать партнера, исходя из собственных приоритетов»

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор БАТЭ Михаил Залевский рассказал о работе с рекламодателями во время пандемии коронавируса.

«Мы проводим активную кампанию по привлечению рекламодателей и партнеров. В условиях повышенного интереса к нашему чемпионату просто обязаны делать эту работу качественно и оперативно. Весь менеджмент клуба понимает, что это отличный шанс поработать с интересными компаниями и брендами и приобрести новый опыт.

Для себя мы определили, что сделаем акцент на международное сотрудничество и технологические проекты. Для нас такое взаимодействие, в первую очередь, уникальный опыт. Рад, что в БАТЭ отличная команда менеджеров, способных работать на высоком уровне. Проделанная работа уже дает свои плоды, и сейчас мы находимся в положении, когда можем выбирать партнера, исходя из собственных приоритетов», – сказал Залевский.

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