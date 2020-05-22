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Эксперты изменили прогноз о конце эпидемии COVID-19 в Беларуси: что говорят теперь

22.05.2020 10:54 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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С начала эпидемии в Беларуси звучало уже много прогнозов о том, когда все это кончится (и почти все подвели). Сейчас эксперты сходятся во мнении: мы вышли на плато и держимся так около трех недель. А что дальше? Об этом TUT.by спросил главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирину Глинскую.

По словам медика, снижение заболеваний COVID-19 ожидается на конец мая – начало июня. Но спад произойдет не во всех регионах страны одновременно: Витебская область и Минск раньше вошли в эпидпроцесс, значит, там снижение наступит раньше, а все остальные регионы окажутся в этом периоде позже.

При этом маловероятно, что в июле и августе мы достигнем такого уровня, когда новые эпизоды вируса практически прекратят выявляться, считает Глинская. «Какое-то количество случаев будет регистрироваться. Сегодня нет оснований полагать, что вирус уйдет и мы все о нем забудем», – говорит она.

А когда людям, которые ушли на «удаленку» и сократили социальные контакты, понять, что пришло время возвращаться к нормальной жизни? Эксперт уверена, что следовать рекомендациям Минздрава – по социальному дистанцированию и режиму ношения масок – все еще обязательно. «Минздрав проинформирует в случае отсутствия необходимости в выполнении профилактических мероприятий, – уточняет Ирина Глинская. – Пока ситуация диктует, что этих мер нужно придерживаться, и от того, насколько мы будем выполнять эти меры, будет зависеть и темп снижения количества новых случаев».

  • По последней (вчерашней) сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 33371 эпизод коронавируса. Излечились 12057 человек, скончались 185.

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Теги: Минск
 
 
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С начала эпидемии в Беларуси звучало уже много прогнозов о том, когда все это кончится (и почти все подвели). Сейчас эксперты сходятся во мнении: мы вышли на плато и...
 
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