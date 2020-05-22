В Минэкономики рассказали, как будут адаптироваться новым условиям

Источник материала: Ежедневник

За счет чего произойдет восстановление пострадавших секторов экономики и как будет развиваться экономика в ближайшей пятилетке, рассказал министр экономики Александр Червяков.

Червяков пояснил, что в связи с неопределенностью на внешних рынках было получено согласие главы государства сдвинуть сроки разработки проекта пятилетней программы.

Также, по его словам, меняющиеся условия заставили переосмыслить многие направления развития для Беларуси. В ситуации, когда страны закрывают границы, ограничено движение труда и капитала, когда рвутся выстроенные бизнес-связи, под риск остановки предприятий могут попасть многие отрасли.

«Поэтому ключевыми задачами в этот период становятся занятость и безопасность», - пояснил министр в интервью «Рэспублiке».

«Что касаемо среднесрочных перспектив, то есть говоря про выход из коронавирусного кризиса, нужно понимать, что мы не вернем состояние «мир до кризиса», это в принципе невозможно», - заметил Черяков.

По его словам, сегодня изменяются финансовые потоки и владение активами — происходит их перераспределение. Кроме этого, ситуация на внешних рынках пока характеризуется неопределенностью.

«Выход из карантина основных наших торговых партнеров усиливает уверенность, что взаимная торговля возобновится и наша экономика постепенно будет восстанавливаться. Но хочу заметить, что поотраслевое восстановление будет неравномерным», - сказал он.

Для секторов, связанных с пассажирским транспортом, туристической деятельностью, общепитом, гостиничным бизнесом, эффект ограничений скажется в более длительной перспективе. В этих отраслях необходимо принимать технологические и технические решения по поддержанию условий безопасности. Например, в самолетах и в поездах.

«А в целом, когда участие наших организаций в глобальных цепочках добавленной стоимости становится ограниченным, у нас есть два рычага. Первый — мы должны сориентировать предприятия на максимальную локализацию внутри страны, вовлекая их в новые межотраслевые цепочки. В этих условиях сочетание государственного заказа и конкурентности в его получении даст экономический импульс развития. И второй — формировать внутренний спрос, при этом балансируя экспортом. Он, несомненно, должен остаться в приоритете», – считает министр.

Он пояснил, что для задействования таких рычагов необходимо совершенствовать систему планирования и прогнозирования. Ее цель — максимально вовлечь предприятия в кооперационные связи внутри страны, загрузить их работой.