Умерла режиссёр, которая снимала фильм про беларуских волонтёров, помогающим медикам

Источник материала: KYKY

Сегодня утром, 22 мая, умерла кинорежиссер Любовь Земцова. Информация об этом появилась в фейсбуке, в группе о документальном кино.

Любовь и ее коллеги – Владимир Михайловский и Максим Гавриленко – снимали документальный фильм о работе #ByCovid19: это волонтерская инициатива, которая в условиях эпидимии коронавируса собирает деньги на поддержку медработников и доставляет СИЗ в медучреждения по всей Беларуси. Вечером 14 мая в Пуховичском районе на трассе М-5 ребята попали в аварию. Как выяснил СК, на встречную полосу выскочил 20-летний парень на Rover. Михайловский и Гавриленко погибли сразу, Земцова выжила. Она оказалась в реанимации и находилась в критическом состоянии. Врачи боролись за ее жизнь, но сегодня Любови не стало.

Кем она была

Любовь Земцова родилась в Минске в семье телевизионного редактора и сценариста Светланы Земцовой, пишет TUT.by. В 17 лет на базе «Детского центра технического творчества» сняла первую экспериментальную работу «Клетка». В 2014 окончила Беларускую государственную академию искусств (специальность: режиссура документального фильма, мастерская М. Ждановского), позже школу Wajda School Doc Pro в Варшаве.

Сняла картины: «День Победы», «Место любви», «Про любовь: Ира», а также цикл из четырех выпусков «Неизвестная Беларусь». Это серия документальных фильмов телеканала «Настоящее время» об удивительных беларусах, необычных местах, которые делают нашу страну уникальной. В рамках проекта вышли три серии по 24 минуты. Четвертой в цикле планировалась лента о гомельских волонтерах. Доделать картину авторы не успели.

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