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Умерла режиссёр, которая снимала фильм про беларуских волонтёров, помогающим медикам
22.05.2020 11:56 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Сегодня утром, 22 мая, умерла кинорежиссер Любовь Земцова. Информация об этом
Любовь и ее коллеги – Владимир Михайловский и Максим Гавриленко – снимали документальный фильм о работе #ByCovid19: это волонтерская инициатива, которая в условиях эпидимии коронавируса собирает деньги на поддержку медработников и доставляет СИЗ в медучреждения по всей Беларуси. Вечером 14 мая в Пуховичском районе на трассе М-5 ребята
Кем она была
Любовь Земцова родилась в Минске в семье телевизионного редактора и сценариста Светланы Земцовой,
Сняла картины: «День Победы», «Место любви», «Про любовь: Ира», а также цикл из четырех выпусков «Неизвестная Беларусь». Это серия документальных фильмов телеканала «Настоящее время» об удивительных беларусах, необычных местах, которые делают нашу страну уникальной. В рамках проекта вышли три серии по 24 минуты. Четвертой в цикле планировалась лента о гомельских волонтерах. Доделать картину авторы не успели.
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Сегодня утром, 22 мая, умерла кинорежиссер Любовь Земцова. Информация об этом появилась в фейсбуке, в группе о документальном кино. Любовь и ее коллеги – Владимир...
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