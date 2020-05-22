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В Пуэрто-Рико режим карантина снимают полностью





Один за другим выходят из локдауна американские штаты

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Рио-де-Жанейро начали выходить из карантина В бразильской столице открываются непродовольственные магазины и спортивные центры. В ближайшие дни начнут работать музеи, кинотеатры и другие места проведения...

В бразильской столице открываются непродовольственные магазины и спортивные центры. В ближайшие дни начнут работать музеи, кинотеатры и другие места проведения досуга. Рио - один из наиболее пострадавших от эпидемии городов Южного полушария. Здесь от коронавируса скончалось около 2,5 тысячи человек. Эпидемическая опасность еще не миновала, но власти считают урон от карантина большим, чем от болезни.Все торговые заведения - от ресторанов до супермаркетов - откроются во вторник, когда здесь окончательно отменят комендантский час. Пока же пуэрториканцам позволено днем посещать церкви и пляжи. Губернатор объявила, что дальше поддерживать карантин невозможно. Там еще не оправились от последствий недавних урагана и землетрясения: эпидемические ограничения грозили острову полным хаосом.В Новом Орлеане ограничения сняты в связи с праздниками и карнавалами, которые пройдут в выходные. В Калифорнии открылись рестораны, а в Атланте распахнул ворота знаменитый местный ботанический сад.