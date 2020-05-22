Карпенко рассказал об аттестации и дальнейшем обучении

В белорусских школах аттестуют даже тех, кто не приходил, а занимался дистанционно.

Об этом рассказал министр образования Игорь Карпенко в эфире телеканала ОНТ .

Об аттестации

По его словам, большинство школьников продолжало обучение, несмотря на эпидемию коронавируса. Если учащиеся не приходили в школу, то педагоги присылали им индивидуальные задания, уроки проводились по видеосвязи, или сами школьники осваивали тему. Поэтому все они получат аттестацию по результатам последней четверти.

«Буквально на прошлой неделе я был в Березинском районе. Даже в сельской школе учитель объясняет урок по физике в режиме скайп-общения, несколько учеников присутствуют на уроке из дома, отвечают на вопросы и так далее. Поэтому по аттестации ничего не изменилось. Мы готовы аттестовать всех, кто покажет определенные знания», - отметил Карпенко.

Кроме того, министр подчеркнул, что преподаватели хорошо знают способности своих учеников и могу оценить их, независимо от того, занятия проводились в школе или заочно.

По словам Карпенко, «любая аттестация – это индивидуальный подход», и любой преподаватель ведет для себя записи по успеваемости. Он знает, кого из учеников можно аттестовать по совокупности нескольких уроков, а кого-то нужно позвать и на очную аттестацию.

«Мы дали соответствующие указания поставить такие занятия или консультации на шестой школьный день или после занятий в обычный день, если кто-то боится сейчас приходить в школу», - сказал Карпенко.

Он отметил, что не может принимать решение за учителя, кого и в какой форме аттестовать.

«Если ученик сегодня не присутствует на занятиях и находится дома, ну, конечно, ему поставят в журнал «н», потому что он в данный момент находится под юрисдикцией своих родителей. Школа, как вы знаете, если он находится в школе, то она несет ответственность. При этом отсутствие ученика не значит, что рядом с этим «н» в журнале или вместо него не может быть поставлена оценка, потому что учащийся где-то ответил на какие-то вопросы учителя и учитель посчитал необходимым это сделать», - заявил министр.

О дистанционном обучении

По словам министра, ведомство намерено до конца года разработать единую онлайн-платформу для дистанционного обучения в Беларуси. В Беларуси более 80% учащихся имеют доступ к интернету.

Министерству поступили предложения, а том числе и от IT-компаний Парка высоких технологий. К работе подключились Академия последипломного образования и главный информационно-аналитический центр Минобразования. Не исключено, что подключатся и ведущие вузы страны.

О выпускных и вступительных экзаменах

Карпенко напомнил, что каждая школа может самостоятельно решить, в каком формате вручать аттестаты и свидетельства. Это рекомендовано провести в торжественной обстановке.

В школах должны пройти торжественные вручения аттестатов и свидетельств, заявил министр, но формат выберут школы самостоятельно.

«Все хотели, чтобы министр навязал всем какую-то единую схему и форму. Мы четко и ясно сказали, для нас очевидно, что выпускные вечера в первую очередь должны состояться с торжественным вручением аттестатов и свидетельств. Вот это надо сделать. А как вы будете проводить (на улице, в актовом зале с рассадкой в шахматном порядке или как-то по-другому), что вы будете делать дальше, в платьях вечерних или в джинсах вы придете, определяйтесь, товарищи родители, учителя, конкретные школы, учащиеся самостоятельно», - сказал Карпенко.