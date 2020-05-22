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Женский чемпионат Беларуси завершен из-за коронавируса. Финал мужского перенесен на сентябрь
22.05.2020 17:10 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня состоялся исполком БФБ, после которого стало известно, что женский
Напомним, что ранее федерация баскетбола Беларуси уже
Итоговые места в женском чемпионате Беларуси:
1. «Цмокi-Мiнск»
Завершающие матчи чемпионата среди мужских команд сезона пройдут в сентябре в формате «Финалов четырех» за 1-4 места. Участниками финала станут команды: «Цмокі-Мінск», «ЦОР-Борисфен»,
Положение команд в мужском чемпионате Беларуси.
5. «Цмокi-Мiнск» (резерв)
Также исполком принял решение завершить первенство «Детско-юношеской баскетбольной лиги «Слодыч» без распределения итоговых мест команд. Поощрить памятными призами лучших игроков и тренеров по итогам прошедшего сезона
Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 22 мая – более 5,12 миллионов случаев. Более 1,96 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 333 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 34303 (+932 за сутки) случаев заражения коронавирусом. 12833 (+776) человек выздоровели и 190 умерли (+5 за сутки).
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Сегодня состоялся исполком БФБ, после которого стало известно, что женский чемпионат Беларуси завершен, а финал мужского запланирован на сентябрь.
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