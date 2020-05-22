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Женский чемпионат Беларуси завершен из-за коронавируса. Финал мужского перенесен на сентябрь

22.05.2020 17:10 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня состоялся исполком БФБ, после которого стало известно, что женский чемпионат Беларуси завершен, а финал мужского запланирован на сентябрь. Данное решение было принято в соответствии с рекомендациями Минспорта и Минздрава, а также руководствуясь решениями ФИБА и ФИБА Европа.

Напомним, что ранее федерация баскетбола Беларуси уже приостанавливала все игры чемпионата из-за коронавируса.

Итоговые места в женском чемпионате Беларуси:

1. «Цмокi-Мiнск»
2. «Горизонт»
3. «Олимпия»
4. «Виктория» 
5. «ЦОР-Виктория»
6. «Горизонт-2»
7. РГУОР
8. «БДУ-Цмокi»
9. Гомельский областной клуб по игровым видам спорта.

Завершающие матчи чемпионата среди мужских команд сезона пройдут в сентябре в формате «Финалов четырех» за 1-4 места. Участниками финала станут команды: «Цмокі-Мінск», «ЦОР-Борисфен», «Рубон», «Гродно-93». Места остальных команд будут распределены соответствии с местами, занятыми в турнирной таблице;

Положение команд в мужском чемпионате Беларуси.

5. «Цмокi-Мiнск» (резерв)
6. «Импульс-БГУИР»
7. «Цмокi-Мiнск» (молодежная)
8. ГОЦОР-сборная Гомельской области
9. сборная Брестской области
10. «Принеманье-ГрГУ»
11. РЦОП-СДЮШОР
12. РГУОР

Также исполком принял решение завершить первенство «Детско-юношеской баскетбольной лиги «Слодыч» без распределения итоговых мест команд. Поощрить памятными призами лучших игроков и тренеров по итогам прошедшего сезона ДЮБЛ. В сезоне 2019/2020 приняли участие 92 команды (1639 участников), 95 тренеров из 30 спортивных организаций. 

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 22 мая – более 5,12 миллионов случаев. Более 1,96 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 333 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 34303 (+932 за сутки) случаев заражения коронавирусом. 12833 (+776) человек выздоровели и 190 умерли (+5 за сутки).

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Теги: Гродно
 
 
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Сегодня состоялся исполком БФБ, после которого стало известно, что женский чемпионат Беларуси завершен, а финал мужского запланирован на сентябрь.
 
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