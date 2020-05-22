США заявили о выходе из Договора по открытому небу. Что это значит для других стран и Беларуси

Источник материала: Tut.by

Вчера, 21 мая, президент США Дональд Трамп сообщил , что страна выходит из Договора по открытому небу. Он заявил, что у него хорошие отношения с Россией, но Москва не придерживается договора об открытом небе. При этом Трамп не исключает возможности заключения нового договора — 22 мая США официально уведомят о своем решении страны-члены договора. 42.TUT.BY поясняет, что это за договор, и чем выход Штатов грозит миру.

Что случилось? 21 мая 2020 года государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что назавтра, 22 мая, Штаты уведомят о своем решении выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Позже это подтвердил Дональд Трамп . Теперь через шесть месяцев (то есть 22 ноября) Соединенные Штаты, если ничего не изменится, прекратят быть участником ДОН. Измениться может, по мнению американской стороны, поведение российской стороны — Помпео заявил о возможности пересмотра решения, если Россия «вернется к полному соблюдению договора». Российский представитель Владимир Ермаков уже назвал обвинения «безосновательными» .

Что за Договор по открытому небу? Когда он был заключен? Договор по открытому небу был подписан подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки и вступил в силу в январе 2002 года. Он позволяет самолетам стран-участников совершать свободные полеты в воздушном пространстве других стран-участников. Во время полета можно вести съемку территорий, над которыми пролетает самолет. Однако договор не означал, что небо всех подписантов превращается в проходной двор, и летать можно где угодно и когда угодно. Каждый полет заранее оговаривается, а страна-подписант имеет определенные квоты на полеты в год. Наконец, четко определены модели самолетов и съемочной аппаратуры, которая может использоваться в рамках Договора. Соглашение это, в принципе, абсолютно уникально — оно не несет никакого практического смысла, кроме укрепления взаимного доверия между разными странами. В самолете во время полета могут находиться представители как наблюдающей, так и наблюдаемой стороны. А сделанные снимки могут быть запрошены любой страной-участником. Так страны, подписавшие соглашение, участники подчеркивают свою готовность ничего не скрывать от других государств. Попытки повысить уровень доверия между странами путем заключения чего-то вроде Договора по открытому небу начались еще в 1950-х годах. Тогда президент США Дуайт Эйзенхауэр предложил первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву подписать подобное соглашение. Советский руководитель тогда отказался. А в 1960 году над Уралом был сбит американский самолет-шпион U-2 , после чего все переговоры по этому вопросу прекратились. Вернулись к ним только после окончания холодной войны.

Кто подписал договор? Беларусь в числе этих стран? Да, Беларусь подписала ДОН, как и еще 33 страны. В основном это государства Европы, плюс Канада и США в Северной Америке. Ни одно самостоятельное государство Латинской Америки и Африки, а также большинство стран Азии Договор по открытому небу не подписали. Китай желания присоединиться к ДОН не выказывал — однако касательно выхода из соглашения США китайский представитель Чжао Лицзянь выразил глубокое сожаление, назвав действия Трампа «проявлением мышления холодной войны, политики односторонних действий» и примером «негативного проявления отказа от своих международных обязательств».

Как именно Беларусь участвует в ДОН? С 1995 года Беларусь состоит в одной группе с Российской Федерацией — даже квота на полеты у нас общая, 42 полета в год. При этом, даже если над территорией других стран летят только белорусские или только российские представители, полет засчитывается в общую квоту. Кстати, количество полетов, которое выдано России и Беларуси, максимально для участников ДОН — столько же имеют только США (прочие участники — не больше 12 полетов в год).

Почему США выходят из договора? Номинально — Штаты во всем винят Россию. С одной стороны, в Вашингтоне говорят о об ограничительных мерах с российской стороны — так, Москва не позволяет летать вдоль границы с Южной Осетией и Абхазией, препоны ставятся также в отношении полетов над Калининградской областью. С другой — Россию обвиняют в слежке за самим Трампом. Москва с обвинениями категорически не согласна. Фактически — причины для выхода США из ДОН могут быть разными. Во-первых, реалии, в которых заключался Договор, отличались от сегодняшних. Из слабой развивающейся страны стал мировым гигантом Китай (вообще никак не представленный в соглашении и не пускающий к себе чужие самолеты). Разрядка 90-х годов сменилась новой гонкой вооружений и эскалацией напряженности. Трамп может попросту не считать договор чем-то ценным и заслуживающим внимания. Не исключен вариант, что, располагая большим количеством спутников на орбите, президент США не желает связывать себя обязательствами по взаимному предоставлению информации, если все можно снять из космоса и ни перед кем не отчитываться.

Выход США из ДОН — насколько это опасно для мира? Не слишком. Во-первых, демонтаж договоров, направленных на укрепление мировой стабильности и подписанных в XX веке, начался не вчера и продолжается постоянно. Летом прошлого года рухнул Договор о ракетах средней и малой дальности, что было куда важнее. Ранее, в 2015 году, Россия по факту отказалась соблюдать Договор об обычных вооруженных силах в Европе, а в 2001 году США в одностороннем порядке вышли из Договора о противоракетной обороне. Более того, выход одних только США из ДОН не означает мгновенного демонтажа договора в целом — так, Великобритания, вернейший союзник Штатов со времен Второй мировой, уже заявила о своем нежелании следовать примеру Вашингтона. Скорее всего, прочие европейские государства поступят так же. А в американский Конгресс внесли законопроект , запрещающий президенту без разрешения конгрессменов выходить из международных договоров. Словом, решение Трампа оказалось непопулярным, остальные страны остаются верны букве соглашения, останемся, скорее всего, и мы. Но, разумеется, ничего хорошего в происходящем тоже нет. Договор по открытому небу оставался одной из подпорок системы международной безопасности, шатать его — значит шатать систему. Плюс в феврале следующего года истекает Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), прогнозы по его продлению или замене другим аналогичным соглашениям тоже неутешительные. Можно сказать, что перед нами еще одна трещина в осыпающемся здании европейской и мировой стабильности.

В прошлом году Беларусь заключила с США соглашение об открытом небе. Ему теперь тоже конец? Я смогу полететь в Штаты? Нет, не конец, и да, сможете — на гражданском самолете. Действительно, в декабре Минск и Вашингтон подписали такой документ . Несмотря на схожесть названий, соглашение об открытом небе и Договор об открытом небе — это вообще о разном. ДОН, из которого выходят США, касается взаимного доверия преимущественно в военной сфере. А соглашения об открытом небе — это сугубо о гражданской авиации. Они дают возможность авиакомпаниям самим договариваться о маршрутах и ценах для оказания более качественных услуг и получения больших доходов. Так что на соглашение об открытом небе больше повлияет пандемия коронавируса и сопутствующие закрытия всяческих границ, а не выход кого бы то ни было из ДОН.