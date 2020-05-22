США заявили о выходе из Договора по открытому небу. Что это значит для других стран и Беларуси

Вчера, 21 мая, президент США Дональд Трамп сообщил, что страна выходит из Договора по открытому небу. Он заявил, что у него хорошие отношения с Россией, но Москва не придерживается договора об открытом небе. При этом Трамп не исключает возможности заключения нового договора — 22 мая США официально уведомят о своем решении страны-члены договора. 42.TUT.BY поясняет, что это за договор, и чем выход Штатов грозит миру.
Что случилось?
21 мая 2020 года государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что назавтра, 22 мая, Штаты уведомят о своем решении выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Позже это подтвердил Дональд Трамп. Теперь через шесть месяцев (то есть 22 ноября) Соединенные Штаты, если ничего не изменится, прекратят быть участником ДОН. Измениться может, по мнению американской стороны, поведение российской стороны — Помпео заявил о возможности пересмотра решения, если Россия «вернется к полному соблюдению договора». Российский представитель Владимир Ермаков уже назвал обвинения «безосновательными».
Что за Договор по открытому небу? Когда он был заключен?
Договор по открытому небу был подписан подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки и вступил в силу в январе 2002 года. Он позволяет самолетам стран-участников совершать свободные полеты в воздушном пространстве других стран-участников. Во время полета можно вести съемку территорий, над которыми пролетает самолет.
Однако договор не означал, что небо всех подписантов превращается в проходной двор, и летать можно где угодно и когда угодно. Каждый полет заранее оговаривается, а страна-подписант имеет определенные квоты на полеты в год. Наконец, четко определены модели самолетов и съемочной аппаратуры, которая может использоваться в рамках Договора.
Соглашение это, в принципе, абсолютно уникально — оно не несет никакого практического смысла, кроме укрепления взаимного доверия между разными странами. В самолете во время полета могут находиться представители как наблюдающей, так и наблюдаемой стороны. А сделанные снимки могут быть запрошены любой страной-участником. Так страны, подписавшие соглашение, участники подчеркивают свою готовность ничего не скрывать от других государств.
Попытки повысить уровень доверия между странами путем заключения чего-то вроде Договора по открытому небу начались еще в 1950-х годах. Тогда президент США Дуайт Эйзенхауэр предложил первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву подписать подобное соглашение. Советский руководитель тогда отказался. А в 1960 году над Уралом был сбит американский самолет-шпион U-2, после чего все переговоры по этому вопросу прекратились. Вернулись к ним только после окончания холодной войны.
Кто подписал договор? Беларусь в числе этих стран?
Да, Беларусь подписала ДОН, как и еще 33 страны. В основном это государства Европы, плюс Канада и США в Северной Америке. Ни одно самостоятельное государство Латинской Америки и Африки, а также большинство стран Азии Договор по открытому небу не подписали. Китай желания присоединиться к ДОН не выказывал — однако касательно выхода из соглашения США китайский представитель Чжао Лицзянь выразил глубокое сожаление, назвав действия Трампа «проявлением мышления холодной войны, политики односторонних действий» и примером «негативного проявления отказа от своих международных обязательств».
Как именно Беларусь участвует в ДОН?
С 1995 года Беларусь состоит в одной группе с Российской Федерацией — даже квота на полеты у нас общая, 42 полета в год. При этом, даже если над территорией других стран летят только белорусские или только российские представители, полет засчитывается в общую квоту. Кстати, количество полетов, которое выдано России и Беларуси, максимально для участников ДОН — столько же имеют только США (прочие участники — не больше 12 полетов в год).
Почему США выходят из договора?
Номинально — Штаты во всем винят Россию. С одной стороны, в Вашингтоне говорят о об ограничительных мерах с российской стороны — так, Москва не позволяет летать вдоль границы с Южной Осетией и Абхазией, препоны ставятся также в отношении полетов над Калининградской областью. С другой — Россию обвиняют в слежке за самим Трампом. Москва с обвинениями категорически не согласна.
Фактически — причины для выхода США из ДОН могут быть разными. Во-первых, реалии, в которых заключался Договор, отличались от сегодняшних. Из слабой развивающейся страны стал мировым гигантом Китай (вообще никак не представленный в соглашении и не пускающий к себе чужие самолеты). Разрядка 90-х годов сменилась новой гонкой вооружений и эскалацией напряженности. Трамп может попросту не считать договор чем-то ценным и заслуживающим внимания.
Не исключен вариант, что, располагая большим количеством спутников на орбите, президент США не желает связывать себя обязательствами по взаимному предоставлению информации, если все можно снять из космоса и ни перед кем не отчитываться.
Выход США из ДОН — насколько это опасно для мира?
Не слишком. Во-первых, демонтаж договоров, направленных на укрепление мировой стабильности и подписанных в XX веке, начался не вчера и продолжается постоянно. Летом прошлого года рухнул Договор о ракетах средней и малой дальности, что было куда важнее. Ранее, в 2015 году, Россия по факту отказалась соблюдать Договор об обычных вооруженных силах в Европе, а в 2001 году США в одностороннем порядке вышли из Договора о противоракетной обороне.
Более того, выход одних только США из ДОН не означает мгновенного демонтажа договора в целом — так, Великобритания, вернейший союзник Штатов со времен Второй мировой, уже заявила о своем нежелании следовать примеру Вашингтона. Скорее всего, прочие европейские государства поступят так же.
А в американский Конгресс внесли законопроект, запрещающий президенту без разрешения конгрессменов выходить из международных договоров. Словом, решение Трампа оказалось непопулярным, остальные страны остаются верны букве соглашения, останемся, скорее всего, и мы.
Но, разумеется, ничего хорошего в происходящем тоже нет. Договор по открытому небу оставался одной из подпорок системы международной безопасности, шатать его — значит шатать систему. Плюс в феврале следующего года истекает Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), прогнозы по его продлению или замене другим аналогичным соглашениям тоже неутешительные. Можно сказать, что перед нами еще одна трещина в осыпающемся здании европейской и мировой стабильности.
В прошлом году Беларусь заключила с США соглашение об открытом небе. Ему теперь тоже конец? Я смогу полететь в Штаты?
Нет, не конец, и да, сможете — на гражданском самолете.
Действительно, в декабре Минск и Вашингтон подписали такой документ. Несмотря на схожесть названий, соглашение об открытом небе и Договор об открытом небе — это вообще о разном. ДОН, из которого выходят США, касается взаимного доверия преимущественно в военной сфере.
А соглашения об открытом небе — это сугубо о гражданской авиации. Они дают возможность авиакомпаниям самим договариваться о маршрутах и ценах для оказания более качественных услуг и получения больших доходов. Так что на соглашение об открытом небе больше повлияет пандемия коронавируса и сопутствующие закрытия всяческих границ, а не выход кого бы то ни было из ДОН.