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В поликлиниках появились экспресс-тесты на COVID-19
22.05.2020 17:32 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ белорусских поликлиниках появились экспресс-тесты на коронавирус, которые помогут поставить диагноз за полчаса. Забор крови у контактов первого уровня медики проводят на дому. А в лаборатории поликлиники вирус выявляют с помощью специальных реагентов.
Юлия Кожухарь, врач лабораторной диагностики Заславской городской больницы: "Один тест отрицательный - мы видим одну полоску. А этот тест положительный. Здесь мы видим три полоски - сработал контроль, иммуноглобулин, G и M. Это говорит о том, что пациент болеет COVID-19. Возможно без симптомов, но он заразен".
Каждый контакт первого уровня сдает два теста на COVID-19. Первый исследуют в профессиональных лабораториях в течение трех суток. А повторная проверка через 10 дней проводится уже на новой экспресс-системе.
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В белорусских поликлиниках появились экспресс-тесты на коронавирус, которые помогут поставить диагноз за полчаса. Забор крови у контактов первого уровня медики...
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