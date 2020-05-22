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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В поликлиниках появились экспресс-тесты на COVID-19 В белорусских поликлиниках появились экспресс-тесты на коронавирус, которые помогут поставить диагноз за полчаса. Забор крови у контактов первого уровня медики...

В белорусских поликлиниках появились экспресс-тесты на коронавирус, которые помогут поставить диагноз за полчаса. Забор крови у контактов первого уровня медики проводят на дому. А в лаборатории поликлиники вирус выявляют с помощью специальных реагентов.Каждый контакт первого уровня сдает два теста на COVID-19. Первый исследуют в профессиональных лабораториях в течение трех суток. А повторная проверка через 10 дней проводится уже на новой экспресс-системе.