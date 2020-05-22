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Прогноз по валютам: ждем ослабления доллара накануне лета
22.05.2020 17:54 — Новости о Коронавирусе | Myfin
Источник материала: Myfin
– На внешних рынках пара евро/доллар выросла за неделю с 1,0810 до 1,0910, или на 0,9%.
Основной тенденцией недели был значительный рост нефтяных котировок. В частности, нефть марки Brent поднималась до уровня 37 долларов за баррель. Это максимальное значение с первой половины марта. На этом фоне значительно вырос российский рубль.
Доллар к российскому рублю снизился за неделю с 73,2 до 71,8, или на 2%. Евро снизился с 79,2 до 78,3 российского рубля, или на 1,1%.
К белорусскому рублю доллар и евро значительно подешевели, а российский рубль весьма скромно вырос.
Доллар за неделю снизился на 1,95%, евро подешевел на 1,02%, а российский рубль вырос на скромные 0,07%.
В результате после
двух недель снижения белорусский рубль
наконец укрепился к валютной корзине.
Стоимость валютной корзины снизилась
на
0,76%.
Если на наступающей неделе продолжится тенденция роста нефтяных котировок, то белорусский рубль продолжит свое укрепление к доллару и евро.
В этом случае
А
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и финансовых компаний, представленные
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Источник: Myfin.by
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Белорусский рубль на уходящей неделе заметно укрепился к доллару и евро. Сколько будут стоить иностранные валюты накануне лета? Продолжит ли рубль свой рост? Об...
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