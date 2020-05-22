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Прогноз по валютам: ждем ослабления доллара накануне лета

22.05.2020 17:54 — Новости о Коронавирусе | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

– На внешних рынках пара евро/доллар выросла за неделю с 1,0810 до 1,0910, или на 0,9%.

Основной тенденцией недели был значительный рост нефтяных котировок. В частности, нефть марки Brent поднималась до уровня 37 долларов за баррель. Это максимальное значение с первой половины марта. На этом фоне значительно вырос российский рубль.

Доллар к российскому рублю снизился за неделю с 73,2 до 71,8, или на 2%. Евро снизился с 79,2 до 78,3 российского рубля, или на 1,1%.

К белорусскому рублю доллар и евро значительно подешевели, а российский рубль весьма скромно вырос.

Доллар за неделю снизился на 1,95%, евро подешевел на 1,02%, а российский рубль вырос на скромные 0,07%.

В результате после двух недель снижения белорусский рубль наконец укрепился к валютной корзине. Стоимость валютной корзины снизилась на 0,76%.

фото: Myfin.by

Если на наступающей неделе продолжится тенденция роста нефтяных котировок, то белорусский рубль продолжит свое укрепление к доллару и евро.

В этом случае доллар может снизиться за неделю до 2,35 белорусского рубля,

евро может подешеветь до 2,59 белорусского рубля.

А российский рубль останется вблизи 3,34 белорусского рубля за 100 российских.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Белорусский рубль на уходящей неделе заметно укрепился к доллару и евро. Сколько будут стоить иностранные валюты накануне лета? Продолжит ли рубль свой рост? Об...
 
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